Галицкий: Я буду предлагать Краснодару проекты, но чтобы ни у кого не вызывать изжогу

Бизнесмен Сергей Галицкий рассказал, что делает с деньгами, которые не тратит на футбольный клуб

В интервью Лизе Осетинской, опубликованном 6 апреля на Youtube-канале «Русские норм!», Галицкий рассказал, что инвестирует в активы, ценные бумаги, облигации, акции, и назвал это стандартным набором пенсионера. Все заработанное бизнесмен собирается тратить на Краснодар, а бизнесом он не занимается и не будет заниматься.

«Для меня бизнес закончился. Говорят, что я какие-то рестораны открываю. Это неправда. Это не мой бизнес, просто в парке людям нужен ресторан. Мы отремонтировали, сдали в аренду — все», — пояснил Сергей Галицкий.

Он сказал, что собирается предлагать Краснодару проекты, потому что любой город ограничен в бюджете, а богатые люди должны помогать обществу.

«Я житель этого города, хочу, чтоб он менялся в лучшую сторону. Я буду стараться. Если я не буду слишком назойлив для этого и мне не скажут: "Все, надоел своими проектами", — если они будут готовы принять меня, я буду это делать, — поделился Галицкий. — Я хочу, чтоб город менялся, но при этом чтобы не вызывать изжогу ни у кого — ни у жителей, ни у власти. То есть, если они хотят это, я сделаю. Нет — окей, мы еще какой-нибудь проект придумаем».

Бизнесмен в очередной раз заявил, что не собирается идти во сласть, так как считает это другим видом деятельности.

«Самая большая должность, которую я хочу до конца жизни теперь занимать, — это президент футбольного клуба "Краснодар". Это моя жизнь», — заключил Галицкий.