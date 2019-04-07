Галицкий: Я буду предлагать Краснодару проекты, но чтобы ни у кого не вызывать изжогу
Бизнесмен Сергей Галицкий рассказал, что делает с деньгами, которые не тратит на футбольный клуб
В интервью Лизе Осетинской, опубликованном 6 апреля на Youtube-канале «Русские норм!», Галицкий рассказал, что инвестирует в активы, ценные бумаги, облигации, акции, и назвал это стандартным набором пенсионера. Все заработанное бизнесмен собирается тратить на Краснодар, а бизнесом он не занимается и не будет заниматься.
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«Для меня бизнес закончился. Говорят, что я какие-то рестораны открываю. Это неправда. Это не мой бизнес, просто в парке людям нужен ресторан. Мы отремонтировали, сдали в аренду — все», — пояснил Сергей Галицкий.
Он сказал, что собирается предлагать Краснодару проекты, потому что любой город ограничен в бюджете, а богатые люди должны помогать обществу.
«Я житель этого города, хочу, чтоб он менялся в лучшую сторону. Я буду стараться. Если я не буду слишком назойлив для этого и мне не скажут: "Все, надоел своими проектами", — если они будут готовы принять меня, я буду это делать, — поделился Галицкий. — Я хочу, чтоб город менялся, но при этом чтобы не вызывать изжогу ни у кого — ни у жителей, ни у власти. То есть, если они хотят это, я сделаю. Нет — окей, мы еще какой-нибудь проект придумаем».
Бизнесмен в очередной раз заявил, что не собирается идти во сласть, так как считает это другим видом деятельности.
«Самая большая должность, которую я хочу до конца жизни теперь занимать, — это президент футбольного клуба "Краснодар". Это моя жизнь», — заключил Галицкий.
В этом же интервью Галицкий рассказал, почему продал акции «Магнита» банковской группе ВТБ, с какими проблемами ему пришлось столкнуться в управлении «Магнитом» и почему он решил разорвать контракт с попавшим под следствие футболистом «Краснодара» Павлом Мамаевым.
Как сообщали Юга.ру, в феврале 2018 года Сергей Галицкий продал акции своей компании «Магнит». Позже он признался, что хочет жить спокойной жизнью и заниматься развитием детского футбола.
Летом 2017 года стало известно, что Галицкий собирается профинансировать реконструкцию кинотеатра «Аврора», а в феврале 2019 года за его счет начали делать бульвар возле стадиона «Динамо».
Что мы узнали из большого интервью Сергея Галицкого The Bell
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