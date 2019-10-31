А нужен ли Краснодару цирк? И стоит ли вкладывать 2 млрд рублей в его реконструкцию?

А вот давайте с вами поговорим откровенно — нужен ли нам цирк? Имеет ли вообще смысл вкладывать 2 млрд рублей в его реконструкцию? 1. Краснодарский цирк, насколько мне известно, не имеет собственной труппы. Т.е. нет постоянной программы и пр. все выступления — это приезжие коллективы. Знаете, мне это напоминает ситуацию со стадионами. В городе N есть крутой дорогой стадион, а команды местной нет! И некому тренироваться и проводить игры, и, как следствие, нет и болельщиков в городе. Можно, конечно, привезти или искусственно создать новую команду (как это сделали для стадиона «Фишт» в Сочи) — но это огромные ресурсы, по сравнению с которыми 2 млрд. являются копейками. Можно раз в год с показательными выступлениями приглашать Барселону или финал Лиги Чемпионов. Но даже такие мероприятия не окупят все вложения. 2. Классический цирк экономически не выгоден в современных условиях. Т.е. нужно четко представлять, что 2 млрд, которые вложат в ремонт — это только начало. Все это нужно содержать и эксплуатировать. Будь это выгодным делом — давно бы появился инвестор-частник. Вся эта инфраструктура и будет продолжать висеть мертвым грузом на бюджете края.

3. Классический цирк скорее мертв, чем жив. В принципе. И как искусство и как бизнес. Сейчас успешно существует только два формата: крупные шоу, типа Cirque du Soleil (которые, кстати, выступают не на Цветном Бульваре, а в СК) или частные мобильные цирковые труппы формата «шапито», которые гастролируют по разным городам (который вполне комфортно себя чувствуют на парковке ТЦ «Галактика» и не требуют от государства 2 млрд.). Все остальное — прошлое и не актуальное. Зачем вкладывать в это огромные средства?



4. Ну и о классическом цирке как важном искусстве, в которое должно вкладываться министерство культуры. Простите, но чему учит детей (а именно они целевая аудитория) цирк? Глупым шуткам с пинками и разбрасыванием мертвых крыс? Акробатическим номерам, при которых родители должны ребенку либо глаза закрывать либо приговаривать: «Смотри, никогда не делай как эта тетя — это опасно!». Или доминированию и жестокому обращению с животными? Может когда-то, когда других форматов не существовало, это все было в новинку. Но не сегодня.



Резюмирую. Я не против современного циркового искусства как шоу. Есть действительно отличные труппы и шоу. Но я категорически против поддерживания его ради... А ради чего? Некий советский фетиш? Или что? Если здание цирка никому из инвесторов не нужно — снести, сделать прекрасную зеленую зону (тем более, что уже на балансе края). А хотите поддерживать цирковое искусство — поддерживайте уже существующие труппы и шапито.