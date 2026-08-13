Проверили топливо на трассе М-4 «Дон» от Краснодара до Джубги: бензин продают менее половины АЗС
Посчитали заправки с бензином в Краснодарском крае и Адыгее, а также собрали самые низкие и высокие цены и другие наблюдения
Вечером 12 августа главред Юга.ру Александр Гончаренко посчитал автозаправки, продающие бензин, на пути от Пшады через Архипо-Осиповку, Горячий Ключ, Адыгейск, Яблоновский до вокзала Краснодар-1. Почти весь маршрут — от Пшады до Южного обхода Краснодара — проходил по трассе М-4 «Дон». На дороге от Пшады до развязки у Джубги заправок нет.
На 150 километрах из 34 АЗС бензин продавали 15. Я не считал заправки, закрытые или даже заброшенные еще до топливного кризиса. Таким образом, в 19 не продающих бензин заправок входят те, которые продавали дизель и/или газ или оставляли работающим магазин, табло с нулями вместо цен или хотя бы техническое освещение.
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На двух заправках («Татнефть» и «Газпромнефть») без цен на табло были очереди до 10 машин. Эти АЗС считал работающими, так как не видел подобных очередей на станциях, торгующих только дизелем или газом.
На одной заправке («Газпром») были и цены на табло, и очередь, но машины не пускали к колонкам.
Самая высокая цена — 130 рублей за бензин марки АИ-95. Видел такую только на одной заправке, находящейся на повороте к станице Пятигорская, в 6 км от Горячего Ключа.
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Самая низкая цена — 65 рублей 25 копеек за АИ-92 на двух АЗС.
Между Краснодарским краем и Адыгеей существенных различий с наличием бензина на АЗС нет.
Подобный подсчет работающих заправок я делал на трассе между Владикавказом и Краснодаром 6-7 июля. Тогда в Краснодарском крае (на 250 км от села Успенского, через Армавир и Кропоткин до Краснодара) бензин продавали лишь 16 из 47 заправок. Почитать другие подробности того репортажа можно здесь.
Как сообщали Юга.ру, 5 августа могло показаться, что топливный кризис на Кубани идет на спад: некоторые муниципалитеты перестали публиковать сводки работающих АЗС, а очереди кое-где сократились. Однако уже 7 августа о пробках у АЗС стали сообщать с прежней силой не только в Краснодаре, но и в Абхазии.