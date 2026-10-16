Российские ученые выяснили, что арахисовое и пальмовое масло можно добавлять в дизель — ТАСС

По его словам, добавлять арахисовое или пальмовое масло в дизельное топливо допустимо — двигатель будет работать без серьезных нарушений. Однако из-за того, что растительные масла обладают большей вязкостью и воспламеняются иначе, чем солярка, их нельзя просто залить в бак — требуется перенастройка топливной аппаратуры. Без нее расход возрастает, а выхлоп становится грязнее.

Эксперимент показал, что оба вида масла пригодны к использованию, однако действуют на двигатель по-разному. Об этом заявил доцент кафедры автомобильного транспорта НовГУ, инженер-механик Александр Капустин.

14 октября ТАСС сообщило , что ученые Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (НовГУ) совместно с РГАУ — МСХА имени Тимирязева провели необычное исследование. Они добавляли арахисовое и пальмовое масла в дизельное топливо.

Опыты проводились на тракторном дизельном двигателе воздушного охлаждения Д-120. Топливную систему специально не трогали — все замеры проводились на серийном оборудовании.

В первой серии экспериментов добавляли 40% арахисового масла, 30% дизельного топлива и 30% осветительного керосина. Последний использовали в качестве стабилизатора вязкости. Полученная смесь по плотности и теплоте сгорания почти не отличалась от обычного ДТ.

Во второй части экспериментов в солярку добавляли 10% и 20% пальмового масла. Оно менее вязкое, чем арахисовое, поэтому разбавитель ему не нужен. Однако у него температура помутнения составляет около плюс 20 °C. Для умеренного климата подходит плохо, поскольку будет застывать в топливной системе.

С арахисовым маслом двигатель работал устойчиво, но расход топлива вырос на 8–10%, а выхлоп стал грязнее по продуктам неполного сгорания. При использовании пальмового масла на низких и средних нагрузках 20%-ная добавка снизила содержание углеводородов сразу на 42%, на высоких — на 17%. Сажа уменьшилась на 20–30% при 10% масла и на 35–45% при 20%. Однако выброс CO на высоких нагрузках вырос в 6–8 раз. Расход топлива поднялся на 6,2% при 10% добавки и на 8,6% при 20%.

Капустин пояснил, что ноу-хау этой работы заключается не в использовании растительных масел в качестве топлива — такая практика существует давно. Ценность их работы в другом: они первыми провели количественное сравнение двух разных масел на одном двигателе в одинаковых условиях.