Баланс между человеком и природой. Фотограф получил международную премию за снимки горного Дагестана
Фотограф Дамир Файзулин выиграл в главной категории премии Leica. Жюри оценило его серию «Сохраняя природу, мы сохраняем себя»
8 октября стало известно, что российский фотограф Дамир Файзулин стал победителем главной категории премии Leica Oskar Barnack Award (LOBA). Жюри высоко оценило серию его работ «Сохраняя природу, мы сохраняем себя», снятую в Дагестане.
Leica Oskar Barnack Award (LOBA) — одна из известных международных премий в документальной и репортажной фотографии. Ее присуждает немецкая компания Leica Camera за фотопроекты, которые показывают отношения человека с окружающей средой — социальной, культурной или природной. Премию вручают с 1980 года, а в главной категории LOBA нет открытого приема заявок — участников номинируют. Кандидатуру Файзулина предложил американский фотограф Мустафа Абдулазиз.
Дамир Файзулин стал вторым российским фотографом в истории премии, получившим главный приз. Первой была Евгения Арбугаева в 2013 году.
Юга.ру связались с Дамиром, чтобы узнать подробности.
Впервые в Дагестане Файзулин побывал в 2020 году — как турист. Тогда он захотел лучше узнать регион, его традиции и уклад.
«Я чувствовал, что с развитием туризма здесь грядут перемены, и хотел понять, как живут люди, пока регион не изменился стремительно, — и задокументировать эти изменения. Поэтому в 2021 году я переехал в Дагестан. Для меня важно, чтобы фотография не упрощала реальность, а, наоборот, помогала увидеть ее сложность», — рассказал фотограф.
В серии «Сохраняя природу, мы сохраняем себя» Файзулин показал природу горного Дагестана, образ жизни местного народа и развитие туристической индустрии. На кадрах запечатлена связь между человеком и природой, между многовековой культурой и современной архитектурой. С помощью фотографии Файзулин хотел изучить, как окружающая среда и география формируют характер горцев и влияют на человека.
Председатель жюри премии Карин Рен-Кауфман отметила, что серия Файзулина показывает, как благополучие общества связано с природой:
«Особенно убедительной является визуальная цельность серии: сочетая документальную точность с поэтическим визуальным языком, Дамир создает фотографии, которые одновременно трогают и заставляют задуматься. Именно этот баланс между актуальностью темы и эмоциональной глубиной делает работу настолько особенной».
Ученицы Родченко, княгини, крестьянки, военкоры:
Дамир Файзулин родился в Узбекистане, в детстве переехал в Псков, а позднее в Дагестан. До 33 лет он был профессиональным спортсменом, а после увлекся фотографией и решил выбрать новый карьерный путь. Наставником Файзулина стал известный российский фотограф-документалист Дмитрий Марков.
Файзулин работает над внештатными проектами с 2020 года, а LOBA стала первым фотоконкурсом, в котором он принял участие.
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