Баланс между человеком и природой. Фотограф получил международную премию за снимки горного Дагестана

8 октября стало известно, что российский фотограф Дамир Файзулин стал победителем главной категории премии Leica Oskar Barnack Award (LOBA). Жюри высоко оценило серию его работ «Сохраняя природу, мы сохраняем себя», снятую в Дагестане.

Leica Oskar Barnack Award (LOBA) — одна из известных международных премий в документальной и репортажной фотографии. Ее присуждает немецкая компания Leica Camera за фотопроекты, которые показывают отношения человека с окружающей средой — социальной, культурной или природной. Премию вручают с 1980 года, а в главной категории LOBA нет открытого приема заявок — участников номинируют. Кандидатуру Файзулина предложил американский фотограф Мустафа Абдулазиз.



Дамир Файзулин стал вторым российским фотографом в истории премии, получившим главный приз. Первой была Евгения Арбугаева в 2013 году.

Юга.ру связались с Дамиром, чтобы узнать подробности.

Впервые в Дагестане Файзулин побывал в 2020 году — как турист. Тогда он захотел лучше узнать регион, его традиции и уклад.

«Я чувствовал, что с развитием туризма здесь грядут перемены, и хотел понять, как живут люди, пока регион не изменился стремительно, — и задокументировать эти изменения. Поэтому в 2021 году я переехал в Дагестан. Для меня важно, чтобы фотография не упрощала реальность, а, наоборот, помогала увидеть ее сложность», — рассказал фотограф.

В серии «Сохраняя природу, мы сохраняем себя» Файзулин показал природу горного Дагестана, образ жизни местного народа и развитие туристической индустрии. На кадрах запечатлена связь между человеком и природой, между многовековой культурой и современной архитектурой. С помощью фотографии Файзулин хотел изучить, как окружающая среда и география формируют характер горцев и влияют на человека.