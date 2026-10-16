«Аэрофлот» запустит новые рейсы из аэропортов Кубани. Куда можно улететь?

Авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа» переходят на зимнее расписание. Появятся новые рейсы из Геленджика, Сочи и Краснодара

Пресс-служба группы «Аэрофлот» сообщила о переходе на зимнее расписание с 25 октября. В нем появятся новые рейсы из аэропортов Краснодарского края.

В группу «Аэрофлот» входит одноименная авиакомпания, а также «Россия» и «Победа».

Компания «Россия» начнет летать из Геленджика в Санкт-Петербург, а также из Сочи в Нижний Новгород. Также появится рейс из Сочи в Ульяновск — его будет выполнять «Победа».

Помимо этого, полетов по некоторым направлениям станет больше. Например, «Россия» станет чаще летать из Сочи в Казань и Уфу, «Аэрофлот» — из Красноярска в Краснодар, «Победа» — из Санкт-Петербурга в Краснодар.