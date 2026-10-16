«Аэрофлот» запустит новые рейсы из аэропортов Кубани. Куда можно улететь?

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа» переходят на зимнее расписание. Появятся новые рейсы из Геленджика, Сочи и Краснодара

Пресс-служба группы «Аэрофлот» сообщила о переходе на зимнее расписание с 25 октября. В нем появятся новые рейсы из аэропортов Краснодарского края. 

В группу «Аэрофлот» входит одноименная авиакомпания, а также «Россия» и «Победа».

Компания «Россия» начнет летать из Геленджика в Санкт-Петербург, а также из Сочи в Нижний Новгород. Также появится рейс из Сочи в Ульяновск — его будет выполнять «Победа». 

Помимо этого, полетов по некоторым направлениям станет больше. Например, «Россия» станет чаще летать из Сочи в Казань и Уфу, «Аэрофлот» — из Красноярска в Краснодар, «Победа» — из Санкт-Петербурга в Краснодар. 

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В пресс-службе отметили, что в зимнем расписании группа сохранит рейсы по 10 направлениям из аэропорта Краснодара. Три авиакомпании продолжат летать в Москву, Казань, Красноярск, Новосибирск, Уфу, Екатеринбург, Санкт-Петербург, а также в Ереван, Дубай и Стамбул.

В сочинском аэропорту останутся 15 направлений: в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Пермь, Нижний Новгород, Новосибирск, Самару, Уфу, Ульяновск, Челябинск, Саратов, Киров и Стамбул. 

Зимнее расписание будет действовать до 27 марта 2027 года. 

Как писали Юга.ру, почти 120 тысяч рейсов в России опоздали на два часа и больше за восемь месяцев. 

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