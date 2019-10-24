Первый фигурант дела Арашуковых дал признательные показания
Задержанный в Ставрополе предприниматель Владимир Козлов дал признательные показания по делу экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова
Козлова задержали 23 октября. На допросе у следователей он дал признательные показания в рамках уголовного дела в отношении Арашукова и других фигурантов. Предприниматель признал вину в том, что совместно с другими фигурантами похищал газ. Ленинский районный суд Ставрополя отправил его под домашний арест, передает ТАСС.
Козлов стал первым фигурантом, давшим признательные показания в рамках уголовного дела в отношении Арашуковых и других обвиняемых.
Кроме того, стало известно о задержании по делу главного инженера Ставропольского пивоваренного завода Виталия Белозерного. Он подозревается в том, что в сговоре похищал газ у «Газпром межрегионгаза», чтобы функционировал завод. При этом участником преступной группы Арашуковых он, по мнению следствия, не был. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Белозерного отпустили под подписку о невыезде, передает РИА «Новости».
Напомним, 22 октября задержали также двоюродного брата Рауфа Арашукова Беслана Арашукова и его дядю Ахмеда Коцбу — брата супруги Рауля Арашукова. И Беслан Арашуков, и Ахмед Коцба работали в ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» — Арашуков руководил отделом закупок, а Коцба был замдиректора компании. В компании заявили, что оба они не работают там больше полугода.
Беслана Арашукова арестовали на два месяца — до 22 декабря. Меру пресечения Ахмеду Коцбе должны избрать 25 октября.
Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали 30 января во время заседания Совета Федерации. Ему предъявили обвинение по трем статьям — участие в преступном сообществе, убийство и давление на свидетеля. Его подозревают в заказе убийств зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. С 30 января Арашуков находится под арестом. 12 марта суд отстранил его от должности сенатора.
Кроме того, 30 января в петербургском офисе «Газпрома» задержали отца сенатора, Рауля Арашукова. Он стал фигурантом дела о хищении газа на 30 млрд рублей. Арашуковых подозревают в причастности минимум к пяти заказным убийствам и в крупных махинациях с газом ПАО «Газпром», в которых замешаны родственники и знакомые семьи.
Рауф Арашуков в сентябре заявил, что уголовное преследование является заказным. По его словам, дело заказали экс-сенатор Вячеслав Дерев и экс-глава МВД по Карачаево-Черкесии Казимир Боташев, который якобы хочет возглавить республику.
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