Первый фигурант дела Арашуковых дал признательные показания

Задержанный в Ставрополе предприниматель Владимир Козлов дал признательные показания по делу экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова

Козлова задержали 23 октября. На допросе у следователей он дал признательные показания в рамках уголовного дела в отношении Арашукова и других фигурантов. Предприниматель признал вину в том, что совместно с другими фигурантами похищал газ. Ленинский районный суд Ставрополя отправил его под домашний арест, передает ТАСС.

Козлов стал первым фигурантом, давшим признательные показания в рамках уголовного дела в отношении Арашуковых и других обвиняемых.

Кроме того, стало известно о задержании по делу главного инженера Ставропольского пивоваренного завода Виталия Белозерного. Он подозревается в том, что в сговоре похищал газ у «Газпром межрегионгаза», чтобы функционировал завод. При этом участником преступной группы Арашуковых он, по мнению следствия, не был. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Белозерного отпустили под подписку о невыезде, передает РИА «Новости».

Напомним, 22 октября задержали также двоюродного брата Рауфа Арашукова Беслана Арашукова и его дядю Ахмеда Коцбу — брата супруги Рауля Арашукова. И Беслан Арашуков, и Ахмед Коцба работали в ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» — Арашуков руководил отделом закупок, а Коцба был замдиректора компании. В компании заявили, что оба они не работают там больше полугода.

Беслана Арашукова арестовали на два месяца — до 22 декабря. Меру пресечения Ахмеду Коцбе должны избрать 25 октября.