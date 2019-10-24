Брата экс-сенатора Рауфа Арашукова арестовали по делу о хищении газа

Беслана Арашукова, который приходится двоюродным братом бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, арестовали по делу о хищении газа

Беслана Арашукова задержали 22 октября. Перед этим прошли обыски по месту его жительства в ауле Хабез, а также на предприятии «Ставрополькартон», где он около года назад работал директором.

24 октября Ленинский районный суд Ставрополя арестовал его до 22 декабря. Беслану Арашукову предъявили обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Его адвокат Артем Шарко заявил, что суду не предъявили материалов, подтверждающих обвинение. Кроме того, по его словам, во время обыска у него не изъяли ничего запрещенного или имеющего отношение к уголовному делу, передает «Интерфакс».

Напомним, одновременно с Бесланом Арашуковым был задержан брат жены Рауля Арашукова Ахмед Коцба. И Беслан Арашуков, и Ахмед Коцба работали в ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» — Арашуков руководил отделом закупок, а Коцба был замдиректора компании. В компании заявили, что оба они не работают там больше полугода.