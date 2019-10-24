Брата экс-сенатора Рауфа Арашукова арестовали по делу о хищении газа
Беслана Арашукова, который приходится двоюродным братом бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, арестовали по делу о хищении газа
Беслана Арашукова задержали 22 октября. Перед этим прошли обыски по месту его жительства в ауле Хабез, а также на предприятии «Ставрополькартон», где он около года назад работал директором.
24 октября Ленинский районный суд Ставрополя арестовал его до 22 декабря. Беслану Арашукову предъявили обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Его адвокат Артем Шарко заявил, что суду не предъявили материалов, подтверждающих обвинение. Кроме того, по его словам, во время обыска у него не изъяли ничего запрещенного или имеющего отношение к уголовному делу, передает «Интерфакс».
Напомним, одновременно с Бесланом Арашуковым был задержан брат жены Рауля Арашукова Ахмед Коцба. И Беслан Арашуков, и Ахмед Коцба работали в ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» — Арашуков руководил отделом закупок, а Коцба был замдиректора компании. В компании заявили, что оба они не работают там больше полугода.
Как писали Юга.ру, сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января во время заседания Совета Федерации. Ему предъявили обвинение по трем статьям — участие в преступном сообществе, убийство и давление на свидетеля. Его подозревают в заказе убийств зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. С 30 января Арашуков находится под арестом. 12 марта суд отстранил его от должности сенатора.
Кроме того, 30 января в петербургском офисе «Газпрома» задержали отца сенатора, Рауля Арашукова. Он стал фигурантом дела о хищении газа на 30 млрд рублей. Арашуковых подозревают в причастности минимум к пяти заказным убийствам и в крупных махинациях с газом ПАО «Газпром», в которых замешаны родственники и знакомые семьи.
Рауф Арашуков в сентябре заявил, что уголовное преследование является заказным. По его словам, дело заказали экс-сенатор Вячеслав Дерев и экс-глава МВД по Карачаево-Черкесии Казимир Боташев, который якобы хочет возглавить республику.
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