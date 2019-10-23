Бывшего главу «Курортов Северного Кавказа» Билалова задержали в США

В США 22 октября задержали бывшего главу акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова

Билалова задержали в своем доме в городе Санни Айлс Бич недалеко от Майами, штат Флорида. К нему пришла Служба иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США, написала газета The Miami Herald. Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» жил в США вместе с женой и ребенком. Причины задержания пока не известны, сообщает ТАСС. В Службе иммиграционного и таможенного контроля США ситуацию агентству не прокомментировали.

Кто такой Ахмед Билалов? Он родился в 1970 году в Дагестане. С октября 2011 по ноябрь 2012 года Билалов был членом Совета Федерации от Краснодарского края. Депутат Государственной Думы третьего и четвертого созывов. С декабря 2009 по февраль 2013 года Билалов занимал должность вице-президента Олимпийского комитата России. Также возглавлял «Курорты Северного Кавказа». В апреле 2013 года появилась информация о том, что Билалов отравился ртутью. Бизнесмен сообщил, что стал себя плохо чувствовать еще осенью 2012 года, источник заражения, по его мнению, находился в московском офисе. Но в МВД информацию об отравлении Билалова не подтвердили.

Чем занимаются «Курорты Северного Кавказа»? Акционерное общество создали в 2010 году для управления туристско-рекреационными экономическими зонами в Северо-Кавказском федеральном округе. Компания отвечала за постройку комплекса для прыжков с трамплина «Русские горки» для зимних Олимпийских игр — 2014 в Сочи. С 2017 года компания находится под управлением Минкавказа РФ.