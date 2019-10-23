Бывшего главу «Курортов Северного Кавказа» Билалова задержали в США
В США 22 октября задержали бывшего главу акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова
Билалова задержали в своем доме в городе Санни Айлс Бич недалеко от Майами, штат Флорида. К нему пришла Служба иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США, написала газета The Miami Herald.
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» жил в США вместе с женой и ребенком. Причины задержания пока не известны, сообщает ТАСС. В Службе иммиграционного и таможенного контроля США ситуацию агентству не прокомментировали.
Кто такой Ахмед Билалов? Он родился в 1970 году в Дагестане. С октября 2011 по ноябрь 2012 года Билалов был членом Совета Федерации от Краснодарского края. Депутат Государственной Думы третьего и четвертого созывов.
С декабря 2009 по февраль 2013 года Билалов занимал должность вице-президента Олимпийского комитата России. Также возглавлял «Курорты Северного Кавказа».
В апреле 2013 года появилась информация о том, что Билалов отравился ртутью. Бизнесмен сообщил, что стал себя плохо чувствовать еще осенью 2012 года, источник заражения, по его мнению, находился в московском офисе. Но в МВД информацию об отравлении Билалова не подтвердили.
Чем занимаются «Курорты Северного Кавказа»? Акционерное общество создали в 2010 году для управления туристско-рекреационными экономическими зонами в Северо-Кавказском федеральном округе.
Компания отвечала за постройку комплекса для прыжков с трамплина «Русские горки» для зимних Олимпийских игр — 2014 в Сочи.
С 2017 года компания находится под управлением Минкавказа РФ.
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«Курорты Северного Кавказа» и следствие. В Сочи для Олимпиады в феврале 2012 года возвели два трамплина, но строительство инфраструктуры вокруг них затянулось. Кроме того, его вели с перерасходом бюджета. В начале 2013 года стройку посетил президент Владимир Путин. Он раскритиковал компанию и Ахмеда Билалова, который ее возглавлял. В итоге работы поручили завершить Сбербанку. Путин принял решение снять Билалова не только с поста председателя совета директоров акционерного общества, но и с должности вице-президента Олимпийского комитета России. Его место в ОКР заняла олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова. Кроме того, Билалова исключили из комиссии по соцэкономразвитию СКФО.
В марте Билалова заподозрили в расточительстве. Правоохранители заявили, что он тратил деньги «Курортов Северного Кавказа» на поездки в страны дальнего зарубежья. По данным следствия, бизнесмен получил более 2 млн рублей за проживание в одной гостиниц за границей за счет федерального бюджета.
Прокуратура провела проверку «Курортов Северного Кавказа» и в Ставропольском крае и выявила, что компания необоснованно получила более 600 тыс. рублей по НДС в регионе. А через месяц силовики провели обыски в «Курортах Северного Кавказа» и заявили, что некоторые офисы организации существовали только на бумаге.
В апреле в компании сообщили, что Билалов возместил все спорные расходы по командировкам. Однако следствие не посчитало это основанием для закрытия уголовного дела.
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