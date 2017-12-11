«Курорты Северного Кавказа» возглавил бывший замминистра экономического развития КБР

Генеральным директором АО «Курорты Северного Кавказа» назначен 35-летний Хасан Тимижев, работающий в компании с 2013 года

Его кандидатуру на заседании 11 декабря одобрил совет директоров КСК, сообщили в пресс-службе компании.

В АО «КСК» Хасан Тимижев ранее занимал должности замдиректора департамента стратегического развития, директора департамента по экспертно-аналитической работе, заместителя гендиректора по стратегическому развитию АО «КСК». До этого на протяжении почти 10 лет (с 2004 года) работал в правительстве Кабардино-Балкарской Республики, с 2011 года — в должности заместителя министра экономического развития КБР.

Также в рамках заседания председателем совета директоров АО «КСК» был избран первый замминистра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов. Напомним, АО «КСК» перешло под управление Минкавказа в октябре.

Как сообщали Юга.ру, прежний гендиректор АО «Курорты Северного Кавказа» Олег Горчев был найден мертвым с своей квартире в Москве в сентябре.

АО «Курорты Северного Кавказа» было создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (туристический кластер). В настоящее время проект туркластера под управлением КСК включает следующие внесезонные туристское-рекреационные комплексы: «Армхи» и «Цори» в Ингушетии, «Матлас» в Дагестане, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Ведучи» в Чечне, «Каспийский прибрежный кластер». Основным акционером является государство в лице АО «Особые экономические зоны». Также среди учредителей крупнейшие банки страны — ПАО Сбербанк России и «Внешэкономбанк».