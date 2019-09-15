В Краснодаре недалеко от Затона запретят стоянку транспорта

Краснодарский край

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В Краснодаре с 10 октября запретят парковаться на проспекте Затонном

Стоянку транспорта запретят на проспекте Затонном от проспекта Индустриального до улицы им. Кошевого. Там установят специальные знаки, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«Ограничительные меры применяются, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и исключить стоянку транспорта на проезжей части. Это создает препятствия для проезда других участников дорожного движения», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

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Как писали Юга.ру, с начала этого года в Краснодаре запретили стоянку транспорта на участках улиц Горького, Петра Метальникова, Базовской, Зиповской, Фрунзе, Мачуги, Репина, Новицкого, Дзержинского, Орджоникидзе, Кирова и Кубанской.

С 30 сентября нельзя будет останавливаться на улице Братской и в проезде Бородина. Кроме того, с 1 декабря запретят остановку и стоянку машин в начале улицы Мира — от Кубанской Набережной до Кирова.

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