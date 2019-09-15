В Краснодаре недалеко от Затона запретят стоянку транспорта
В Краснодаре с 10 октября запретят парковаться на проспекте Затонном
Стоянку транспорта запретят на проспекте Затонном от проспекта Индустриального до улицы им. Кошевого. Там установят специальные знаки, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
«Ограничительные меры применяются, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и исключить стоянку транспорта на проезжей части. Это создает препятствия для проезда других участников дорожного движения», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Читайте также:
Как писали Юга.ру, с начала этого года в Краснодаре запретили стоянку транспорта на участках улиц Горького, Петра Метальникова, Базовской, Зиповской, Фрунзе, Мачуги, Репина, Новицкого, Дзержинского, Орджоникидзе, Кирова и Кубанской.
С 30 сентября нельзя будет останавливаться на улице Братской и в проезде Бородина. Кроме того, с 1 декабря запретят остановку и стоянку машин в начале улицы Мира — от Кубанской Набережной до Кирова.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.