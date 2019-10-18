На еще одной центральной улице Краснодара ограничат движение машин

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Красной в октябре частично ограничат движение транспорта

Движение ограничат по четной стороне улицы Красной от Гимназической до Карасунской. Там автомобили смогут ездить по одной полосе в обоих направлениях. Также проезд частично будет перекрыт на участке от Буденного до Длинной. Для водителей установят временные дорожные знаки и ограждения.

Ограничения введут из-за замены сетей водоснабжения. Сейчас их меняют на отрезке Красной от Гимназической до Карасунской. С 22 октября работы перейдут на квартал от Буденного до Длинной. Длина обоих участков — более 500 метров. Работы планируют выполнить за два месяца, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Кроме того, из-за ремонта водопровода до конца ноября будет ограничено движение транспорта на улице Комсомольской.

Напомним, что водопроводные сети на улице Красной модернизируют с мая. Первый этап начался 10 мая на участке от Пушкина до Комсомольской, второй старотовал в начале июля от улицы Комсомольской до Орджоникидзе. В августе специалисты отремонтировали участок от улицы Орджоникидзе до Гимназической.

Водоснабжение Дороги Краснодар Ремонт дорог Транспорт

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