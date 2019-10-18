На еще одной центральной улице Краснодара ограничат движение машин
В Краснодаре на улице Красной в октябре частично ограничат движение транспорта
Движение ограничат по четной стороне улицы Красной от Гимназической до Карасунской. Там автомобили смогут ездить по одной полосе в обоих направлениях. Также проезд частично будет перекрыт на участке от Буденного до Длинной. Для водителей установят временные дорожные знаки и ограждения.
Ограничения введут из-за замены сетей водоснабжения. Сейчас их меняют на отрезке Красной от Гимназической до Карасунской. С 22 октября работы перейдут на квартал от Буденного до Длинной. Длина обоих участков — более 500 метров. Работы планируют выполнить за два месяца, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Кроме того, из-за ремонта водопровода до конца ноября будет ограничено движение транспорта на улице Комсомольской.
Напомним, что водопроводные сети на улице Красной модернизируют с мая. Первый этап начался 10 мая на участке от Пушкина до Комсомольской, второй старотовал в начале июля от улицы Комсомольской до Орджоникидзе. В августе специалисты отремонтировали участок от улицы Орджоникидзе до Гимназической.
Читайте также
Белая скала, Золотые ворота, Ай-Петри, Чатыр-Даг, Лягушка и другие горы полуострова
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.