На еще одной центральной улице Краснодара ограничат движение машин

Движение ограничат по четной стороне улицы Красной от Гимназической до Карасунской. Там автомобили смогут ездить по одной полосе в обоих направлениях. Также проезд частично будет перекрыт на участке от Буденного до Длинной. Для водителей установят временные дорожные знаки и ограждения.

Ограничения введут из-за замены сетей водоснабжения. Сейчас их меняют на отрезке Красной от Гимназической до Карасунской. С 22 октября работы перейдут на квартал от Буденного до Длинной. Длина обоих участков — более 500 метров. Работы планируют выполнить за два месяца, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.