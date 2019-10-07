Запуск грузовых поездов в Крым отложат из-за обнаружения античной усадьбы

Движение грузовых поездов по Крымскому мосту начнется позже запланированного срока из-за обнаруженного памятника археологии

В Минтрансе сообщили, что грузовые поезда пойдут по мосту в июне 2020 года, а не в декабре 2019 года, как планировалось ранее. При этом график пассажирского движения не меняется — поезда запустят в декабре. «Такое решение связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить уникальный памятник археологии — античную усадьбу. Она была обнаружена на этапе подготовки территории к строительству», — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

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Уникальную древнегреческую усадьбу обнаружили под Керчью на пути строительства железной дороги в ноябре 2018 года. Она которая датируется IV — III веками до н.э. и относится к периоду расцвета Боспорского царства. На территории площадью около 5 тыс. кв. метров есть жилая зона усадебного типа, хозяйственная зона и некрополь. По предварительным данным, в этом комплексе жили люди примерно 150 лет, за это время он минимум два раза перестраивался. После обнаружения поселения было принято решение перенести участок железной дороги. В мае 2019 года в связи с перепроектировкой Минэкономразвития увеличило бюджетные расходы на строительство железнодорожных подходов к мосту на 3,38 млрд рублей — с 27,66 млрд до 31,04 млрд, передает РБК. Археологический объект исследуют ученые, на месте усадьбы может появиться музей.