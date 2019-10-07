Запуск грузовых поездов в Крым отложат из-за обнаружения античной усадьбы

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

Распечатать

Движение грузовых поездов по Крымскому мосту начнется позже запланированного срока из-за обнаруженного памятника археологии

В Минтрансе сообщили, что грузовые поезда пойдут по мосту в июне 2020 года, а не в декабре 2019 года, как планировалось ранее. При этом график пассажирского движения не меняется — поезда запустят в декабре.

«Такое решение связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить уникальный памятник археологии — античную усадьбу. Она была обнаружена на этапе подготовки территории к строительству», — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

Читайте также:

Уникальную древнегреческую усадьбу обнаружили под Керчью на пути строительства железной дороги в ноябре 2018 года. Она которая датируется IV — III веками до н.э. и относится к периоду расцвета Боспорского царства. На территории площадью около 5 тыс. кв. метров есть жилая зона усадебного типа, хозяйственная зона и некрополь. По предварительным данным, в этом комплексе жили люди примерно 150 лет, за это время он минимум два раза перестраивался.

После обнаружения поселения было принято решение перенести участок железной дороги. В мае 2019 года в связи с перепроектировкой Минэкономразвития увеличило бюджетные расходы на строительство железнодорожных подходов к мосту на 3,38 млрд рублей — с 27,66 млрд до 31,04 млрд, передает РБК.

Археологический объект исследуют ученые, на месте усадьбы может появиться музей.

Крымский мост начали строить в феврале 2016 года. С мая 2018 года его открыли для проезда легковых автомобилей и пассажирских автобусов. В октябре по нему начали ездить грузовики. 

В июле 2018 года на мосту начали укладывать первые рельсы. Планируется, что железная дорога будет практически бесшумной. 

Крымский мост является самым протяженным в России: он достигает 19 километров в длину.

Археология Железная дорога Крым Крымский мост

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Запуск грузовых поездов в Крым отложат из-за обнаружения античной усадьбы
В Чечне назвали слухами информацию о попытке отравить Кадырова
«Российский "Твин Пикс"». После программы Малахова дело об убийстве девочки на Кубани передали в центральный аппарат СК
Бывший мэр Сочи Пахомов перейдет в руководство «Лукойла» на юге
Адыгейские школьники обнаружили в лесу и отремонтировали заброшенный обелиск в честь подвига кубанский партизанки
Путин в свой день рождения повысил зарплату себе и Медведеву

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале