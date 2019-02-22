Стало известно, когда первый пассажирский поезд пройдет по мосту в Крым

Крым

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Глава дирекции по обслуживанию пассажиров «Крымской железной дороги» Владимир Резниченко сообщил, когда первый поезд проследует по Крымскому мосту

«Дата определена. И нет никаких сомнений, есть полное понимание, что 8 декабря первый поезд придет в Крым», — сказал Резниченко.

По его словам, билеты будут продавать не за 45, а за 90 дней. В Крыму билеты на поезда дальнего следования будут продавать в 22 пунктах, сообщает RT.

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Как сообщали Юга.ру, железнодорожную часть Крымского моста хотели запустить 1 декабря 2019 года. Поезда обещали сделать почти бесшумными и способными разгоняться до 120 км/ч.

В ноябре 2018 года министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил о том, что в направлении Крыма собираются пустить двухэтажные поезда.

Железная дорога Крымский мост Поезда Транспорт

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