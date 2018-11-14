Древний город нашли на месте строительства железной дороги к Крымскому мосту. Теперь маршрут дороги могут изменить

Развалины древней усадьбы времен Боспорского царства нашли на пути строительства железной дороги к Крымскому мосту

Как сообщали Юга.ру, об обнаружении поселения Манитра, датируемого IV — III веков до н.э., стало известно на прошлой неделе. На территории площадью около 5 тыс. кв. метров есть жилая зона усадебного типа, хозяйственная зона и некрополь.

Заместитель председателя Совета министров Крыма Лариса Опанасюк рассказала РБК, что поселение нашли в ходе прокладки железнодорожных путей. По ее словам, на этом месте может появиться музей. «Мы проинформировали все заинтересованные структуры, высказали просьбу музеифицировать объект. Мы собираемся делать туристический маршрут, туда этот объект тоже мог бы войти. Как будет решено, пока сказать невозможно», — отметила она.

Археолог Сергей Внуков, возглавляющий археологическую экспедицию РАН, сообщил, что усадьбу открыли в конце августа, а в сентябре начались раскопки. Он отметил, что не каждый памятник, который находится на трассе строительства, имеет смысл сохранять, потому что основная масса памятников рядовая. При этом найденная усадьба представляет историческую ценность. «Сейчас вопрос о переносе трассы еще решается. Это связано со строителями моста и финансами», — подчеркнул Внуков.