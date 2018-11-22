В Крыму из-за античной усадьбы перенесут участок железной дороги

Строители железнодорожного подхода к Крымскому мосту скорректируют трассу, чтобы сохранить уникальный памятник истории

Об этом 22 ноября сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

«Перенос участка трассы не повлияет на срок сдачи 18-километрового подхода. Он заработает, как и планируется, одновременно с мостом, в декабре 2019 года», — рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

Он добавил, что вопрос сохранения культурного наследия был и остается приоритетным.

«Без проекта железнодорожного подхода к Крымскому мосту мы бы не узнали про этот уникальный комплекс. Сейчас памятник изучается масштабно. Уже открыта значительная часть площади усадьбы, и это дает нам возможность оценить ее планировку, архитектуру. Мы получаем целостную картину», — отметил специалист института археологии РАН Сергей Буравлев.

Как сообщали Юга.ру, развалины древней усадьбы времен Боспорского царства нашли на пути строительства железной дороги к Крымскому мосту. На территории площадью около 5 тыс. кв. метров есть жилая зона усадебного типа, хозяйственная зона и некрополь.

По предварительным данным, в этом комплексе жили люди примерно 150 лет, за это время он минимум два раза перестраивался. Сейчас археологи раскрыли примерно 80% усадьбы.