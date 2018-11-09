В Крыму археологи нашли древнегреческое поселение

Под Керчью 8 ноября обнаружили ранее неизвестное древнегреческое поселение

Председатель Госкомитета республики по охране культурного наследия Сергей Ефимов рассказал, что в ходе раскопок археологи нашли новое древнегреческое поселение. Предварительно оно датируется IV — III веков до н.э. и относится к периоду расцвета Боспорского царства.

Поселение называлось Манитра и занимало площадь около 5 тыс. кв. метров. Оно состояло из жилой зоны усадебного типа и хозяйственной зоны. Кроме того, рядом с поселением обнаружили некрополь, который не был разграблен, сообщает ТАСС.