В Крыму археологи нашли древнегреческое поселение
Под Керчью 8 ноября обнаружили ранее неизвестное древнегреческое поселение
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Председатель Госкомитета республики по охране культурного наследия Сергей Ефимов рассказал, что в ходе раскопок археологи нашли новое древнегреческое поселение. Предварительно оно датируется IV — III веков до н.э. и относится к периоду расцвета Боспорского царства.
Поселение называлось Манитра и занимало площадь около 5 тыс. кв. метров. Оно состояло из жилой зоны усадебного типа и хозяйственной зоны. Кроме того, рядом с поселением обнаружили некрополь, который не был разграблен, сообщает ТАСС.
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Как писали Юга.ру, в Керчи в октябре нашли костяную статуэтку, которая изображает бога молчания Гарпократа. В августе при раскопках в Крыму обнаружили мраморную статую мужчины, а также египетскую подвеску IV-III веков до нашей эры. На территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» археологи раскопали печать IV века до нашей эры.
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