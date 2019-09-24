По Крымскому мосту проехал первый поезд с пассажирами

Напомним, основное движение железнодорожного транспорта по мосту собираются открыть в начале декабря.

После открытия моста составы там будут двигаться со скоростью до 80 км/ч. По словам руководителя проекта Александра Островского, строительные работы идут по графику — монтаж мостовых конструкций уже завершен, сейчас идет прокладка железнодорожных коммуникаций, передает РИА «Новости» .

Пассажирами самоходного пассажирского вагона стали журналисты. Движение по мосту составило около 30 минут, передает «Интерфакс» .

Как сообщали Юга.ру, Крымский мост начали строить в феврале 2016 года. С мая 2018 года его открыли для проезда легковых автомобилей и пассажирских автобусов. В октябре по нему начали ездить грузовики.

В июле 2018 года на мосту начали укладывать первые рельсы. Планируется, что железная дорога будет практически бесшумной.

Крымский мост является самым протяженным в России: он достигает 19 километров в длину.