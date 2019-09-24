По Крымскому мосту проехал первый поезд с пассажирами
Тестовый поезд проехал по железнодорожной части Крымского моста 24 сентября
Пассажирами самоходного пассажирского вагона стали журналисты. Движение по мосту составило около 30 минут, передает «Интерфакс».
После открытия моста составы там будут двигаться со скоростью до 80 км/ч. По словам руководителя проекта Александра Островского, строительные работы идут по графику — монтаж мостовых конструкций уже завершен, сейчас идет прокладка железнодорожных коммуникаций, передает РИА «Новости».
Напомним, основное движение железнодорожного транспорта по мосту собираются открыть в начале декабря.
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По Крымскому мосту проехал первый поезд По Крымскому мосту в тестовом режиме запустили дизельный поезд. В поездке участвовали руководители строительства Крымского моста и журналисты. Пользователи YouTube и представители СМИ опубликовали кадры поездки. Регулярное движение поездов планируется запустить в декабре. Журналисты «МК» запечатлели проезд через арку Крымского моста. Путь на дизельном поезде от таманского до керченского берега занял около получаса. «Это тестовый проезд. Движение же планируется открыть в декабре 2019 года», — рассказал «Интерфаксу» владелец строившей мост компании ООО «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг. Руководитель строительства Александр Островский сообщил, что до запуска моста осталось завершить часть работ на железнодорожных путях. «А также работы с электрокабелями, освещением и окраской», — добавил он, цитата по РБК. На мосту будут два железнодорожных пути с пропускной способностью до 47 пар поездов в сутки. Расчетная скорость движения пассажирских поездов — 120 километров в час, грузовых — 80 километров в час. #первыйпоездкрымскиймост #крымскиймост #поездвкрым #юристыпушкино #юридическийцентримеюправо #юридическиеуслуги #имеюправо #юристы #юридическаяконсультация #помощьюриста #новостипушкино #новости
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Российские журналисты впервые в тестовом режиме проехали по железнодорожной части Крымского моста. . Поездка заняла около получаса. . Как сообщил владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, основное движение планируется запустить в декабре. ______ Видео: телеграм канал solovievlife ______ #krimtodayinfo #krimtoday #krim #crimea #krym #крым #крымскиймост #новостикрыма
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Как сообщали Юга.ру, Крымский мост начали строить в феврале 2016 года. С мая 2018 года его открыли для проезда легковых автомобилей и пассажирских автобусов. В октябре по нему начали ездить грузовики.
В июле 2018 года на мосту начали укладывать первые рельсы. Планируется, что железная дорога будет практически бесшумной.
Крымский мост является самым протяженным в России: он достигает 19 километров в длину.
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