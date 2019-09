По Крымскому мосту проехал первый поезд с пассажирами

View this post on Instagram

По Крымскому мосту проехал первый поезд По Крымскому мосту в тестовом режиме запустили дизельный поезд. В поездке участвовали руководители строительства Крымского моста и журналисты. Пользователи YouTube и представители СМИ опубликовали кадры поездки. Регулярное движение поездов планируется запустить в декабре. Журналисты «МК» запечатлели проезд через арку Крымского моста. Путь на дизельном поезде от таманского до керченского берега занял около получаса. «Это тестовый проезд. Движение же планируется открыть в декабре 2019 года», — рассказал «Интерфаксу» владелец строившей мост компании ООО «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг. Руководитель строительства Александр Островский сообщил, что до запуска моста осталось завершить часть работ на железнодорожных путях. «А также работы с электрокабелями, освещением и окраской», — добавил он, цитата по РБК. На мосту будут два железнодорожных пути с пропускной способностью до 47 пар поездов в сутки. Расчетная скорость движения пассажирских поездов — 120 километров в час, грузовых — 80 километров в час.