В центре Краснодара на два дня ограничат движение транспорта

Краснодарский край

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В центре Краснодара с 12 сентября ограничат движение транспорта из-за празднования Дня образования Краснодарского края

Машины не смогут проехать по улице Орджоникидзе от Красноармейской до Красной 12 сентября с 6:00 до 17:00. Также 13 сентября с 6:00 до окончания праздника ограничат движение транспорта на улице Красной от Мира до Ленина.

Для участников и гостей мероприятия организуют парковку по улицам Орджоникидзе и Ленина от Красноармейской до Красной, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

День образования Краснодарского края — праздник, который отмечается 13 сентября с 1937 года. В этот день ЦИК СССР принял Постановление о разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область, поэтому эта дата считается Днем образования Краснодарского края.

В январе в Юбилейном микрорайоне торжественно открыли новую аллею в честь 80-летия образования Краснодарского края. Фоторепортаж с открытия аллеи можно посмотреть здесь.

Тогда мэр Краснодара Евгений Первышов назвал открытие аллеи значимым этапом реализации самого масштабного проекта в Краснодаре в части благоустройства города.

«Краснодар активно развивается, стал миллионником, здесь хотят жить, работать, растить детей. И крайне важно, чтобы в городе была комфортная жизнь. Это наша с вами задача, сегодняшних горожан», — добавил глава краевой столицы.

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