В Краснодаре запретят остановку машин на 12 улицах

В Краснодаре с 1 октября на 12 улицах установят знаки, запрещающие стоянку и остановку транспорта

Запрет предотвратит парковку и стоянку транспортных средств на проезжей части, сообщили 18 июля в пресс-службе администрации Краснодара.

Такая мера призвана упорядочить организацию дорожного движения на улицах и увеличить их пропускную способность, пояснил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

С 1 октября дорожные знаки 3.27, запрещающие остановку и стоянку транспорта, установят на следующих участках: