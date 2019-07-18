В Краснодаре запретят остановку машин на 12 улицах
В Краснодаре с 1 октября на 12 улицах установят знаки, запрещающие стоянку и остановку транспорта
Запрет предотвратит парковку и стоянку транспортных средств на проезжей части, сообщили 18 июля в пресс-службе администрации Краснодара.
Такая мера призвана упорядочить организацию дорожного движения на улицах и увеличить их пропускную способность, пояснил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
С 1 октября дорожные знаки 3.27, запрещающие остановку и стоянку транспорта, установят на следующих участках:
- улица Товарная;
- улица Карасунская от Базовской до Леваневского;
- улица Карасунская от Янковского до Седина;
- улица Кубанская Набережная от дома № 222 до Тургенева;
- улица Уральская, 168/1;
- улица Братьев Дроздовых в районе пересечения с Гоголя;
- улица Новокузнечная от дома № 9 до Рашпилевской;
- улица Набережная;
- улица Челюскина;
- улица Кочубея;
- улица Котовского от Гагарина до Красных Партизан;
- улица Бабушкина от 2-го Пластуновского проезда до Котовского.
Как сообщали Юга.ру, с начала этого года в Краснодаре запретили стоянку транспорта на участках улиц Горького, Петра Метальникова, Базовской, Зиповской, Фрунзе, Мачуги, Репина, Новицкого, Дзержинского, Орджоникидзе, Кирова и Кубанской.
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