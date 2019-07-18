В Краснодаре запретят остановку машин на 12 улицах

Краснодарский край

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В Краснодаре с 1 октября на 12 улицах установят знаки, запрещающие стоянку и остановку транспорта

Запрет предотвратит парковку и стоянку транспортных средств на проезжей части, сообщили 18 июля в пресс-службе администрации Краснодара.

Такая мера призвана упорядочить организацию дорожного движения на улицах и увеличить их пропускную способность, пояснил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

С 1 октября дорожные знаки 3.27, запрещающие остановку и стоянку транспорта, установят на следующих участках:

  • улица Товарная;
  • улица Карасунская от Базовской до Леваневского;
  • улица Карасунская от Янковского до Седина;
  • улица Кубанская Набережная от дома № 222 до Тургенева;
  • улица Уральская, 168/1;
  • улица Братьев Дроздовых в районе пересечения с Гоголя;
  • улица Новокузнечная от дома № 9 до Рашпилевской;
  • улица Набережная;
  • улица Челюскина;
  • улица Кочубея;
  • улица Котовского от Гагарина до Красных Партизан;
  • улица Бабушкина от 2-го Пластуновского проезда до Котовского.

Как сообщали Юга.ру, с начала этого года в Краснодаре запретили стоянку транспорта на участках улиц Горького, Петра Метальникова, Базовской, Зиповской, Фрунзе, Мачуги, Репина, Новицкого, Дзержинского, Орджоникидзе, Кирова и Кубанской.

Автомобили Дороги Краснодар парковки Транспорт
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