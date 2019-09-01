На одной из улиц в Юбилейном микрорайоне Краснодара частично ограничат движение на месяц
В Краснодаре со 2 сентября по 2 октября ограничат движение на одной из полос проспекта Чекистов
Движение будут ограничавать в течение месяца в выходные дни. Нельзя будет проехать по одной из полос на участке от улицы Харьковской в сторону въезда в Юбилейный микрорайон.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов пояснил, что такие меры предприняли из-за строительства на этом участке сети хозяйственно-бытовой канализации.
«Движение по правой полосе будет временно ограничено, но только в выходные дни. При этом для удобства жителей в будни, когда трафик на въезд в микрорайон значительно выше, полоса будет открыта для движения транспорта», — цитирует главу департамента пресс-служба администрации Краснодара.
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Как сообщали Юга.ру, на загруженном участке улицы Дзержинского в Краснодаре с 30 августа возобновили двустороннее движение транспорта. Речь идет о дублирующей дороге вдоль основной магистрали — от улицы Покрышкина до дома № 223 на Дзержинского. Дорожники отремонтировали около 1 км дороги по улице Покрышкина. Также там обустроили тротуары, съезды во дворы, установили бордюры.
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