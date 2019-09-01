На одной из улиц в Юбилейном микрорайоне Краснодара частично ограничат движение на месяц

В Краснодаре со 2 сентября по 2 октября ограничат движение на одной из полос проспекта Чекистов

Движение будут ограничавать в течение месяца в выходные дни. Нельзя будет проехать по одной из полос на участке от улицы Харьковской в сторону въезда в Юбилейный микрорайон.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов пояснил, что такие меры предприняли из-за строительства на этом участке сети хозяйственно-бытовой канализации.

«Движение по правой полосе будет временно ограничено, но только в выходные дни. При этом для удобства жителей в будни, когда трафик на въезд в микрорайон значительно выше, полоса будет открыта для движения транспорта», — цитирует главу департамента пресс-служба администрации Краснодара.