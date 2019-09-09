Двух чеченских исполнителей задержали за песни, которые не понравились власти — «Кавказ.Реалии»
В Чечне задержали двух исполнителей — братьев Аюба и Асхаба Вахарговых — за песни «сомнительного содержания»
Что исполняли братья Вахарговы? Молодые люди пели преимущественно на чеченском языке. Они публиковали песни вместе с клипами в своей группе в соцсети «ВКонтакте» и на ютуб-канале. Последние записи на канале размещены не позже февраля этого года, а в группе — не позже июня 2018-го.
Когда начался контроль над музыкальным творчеством в Чечне? В июле власти Чечни потребовали от артистов согласовывать репертуар и не давать несогласованные выступления даже в интернете.
Тогда министр культуры республики Хож-Бауди Дааев заявил, что времена, когда пели все, что можно, и танцевали как и что хотели, прошли.
«Установлен порядок, в республике есть глава, есть власть, есть дисциплина — шутить никому не позволим», — сказал министр культуры.
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Что известно о задержании братьев Вахарговых? Источник «Кавказ.Реалии» сообщил, что молодых людей задержали в селении Ойсхара Гудермесского района две недели назад. Их удерживают в РОВД без предъявления обвинений.
Член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова рассказала со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что Вахарговых задержали для проведения воспитательной беседы.
«Это была простая беседа, никаких иных мер к певцам не применялось», — сказала член совета по правам человека.
По словам Саратовой, молодые люди неоднократно исполняли песни «сомнительного содержания». Их предупреждали, в том числе и министр культуры республики, что такой репертуар не допустим. Однако братья продолжили выступать, рекламируя свое творчество в соцсетях, написали 8 сентября «Кавказ.Реалии».
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Какие еще конфликты, связанные с творчеством, были на Кавказе? В Дагестане периодически отменяют концерты молодежных музыкальных групп и спектакли. В сентябре 2018 года в республике отменили выступление артистов лейбла Black Star Егора Крида и MC Doni. На странице Егора Крида оставляли оскорбления, угрозы и требования не приезжать в республику.
В ноябре из-за угроз в адрес организаторов отменили фестиваль поклонников аниме AniDag. Участники фестиваля написали заявление в прокуратуру спросьбой найти тех, кто им угрожал. Через месяц по этой же причине кинотеатр Cinema Hall в Махачкале отменил показ фильма-концерта Love Yourself корейской поп-группы BTS.
Еще один скандал был связан со спектаклем «Охота на мужчин», который показали в Махачкале 23 февраля. После того как в соцсетях распространилось видео с фрагментом спектакля с откровенной сценой, на актеров обрушилось негодование местных жителей. Продюсер постановки Иван Жидков заявил, что его директ в инстаграме «завален угрозами».
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