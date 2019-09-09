Двух чеченских исполнителей задержали за песни, которые не понравились власти — «Кавказ.Реалии»

В Чечне задержали двух исполнителей — братьев Аюба и Асхаба Вахарговых — за песни «сомнительного содержания»

Что исполняли братья Вахарговы? Молодые люди пели преимущественно на чеченском языке. Они публиковали песни вместе с клипами в своей группе в соцсети «ВКонтакте» и на ютуб-канале. Последние записи на канале размещены не позже февраля этого года, а в группе — не позже июня 2018-го.

Когда начался контроль над музыкальным творчеством в Чечне? В июле власти Чечни потребовали от артистов согласовывать репертуар и не давать несогласованные выступления даже в интернете. Тогда министр культуры республики Хож-Бауди Дааев заявил, что времена, когда пели все, что можно, и танцевали как и что хотели, прошли. «Установлен порядок, в республике есть глава, есть власть, есть дисциплина — шутить никому не позволим», — сказал министр культуры.

Что известно о задержании братьев Вахарговых? Источник «Кавказ.Реалии» сообщил, что молодых людей задержали в селении Ойсхара Гудермесского района две недели назад. Их удерживают в РОВД без предъявления обвинений. Член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова рассказала со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что Вахарговых задержали для проведения воспитательной беседы. «Это была простая беседа, никаких иных мер к певцам не применялось», — сказала член совета по правам человека. По словам Саратовой, молодые люди неоднократно исполняли песни «сомнительного содержания». Их предупреждали, в том числе и министр культуры республики, что такой репертуар не допустим. Однако братья продолжили выступать, рекламируя свое творчество в соцсетях, написали 8 сентября «Кавказ.Реалии».