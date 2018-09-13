В Дагестане не нужны рэп-концерты: Владелец «Анжи» поддержал Нурмагомедова в конфликте с Тимати

Президент махачкалинского ФК «Анжи» Осман Кадиев 12 сентября прокомментировал конфликт Хабиба Нурмагомедова и Тимати

Кадиев объяснил, что местным жителям Дагестана есть, что слушать, а рэп-концерты абсолютно не нужны.

«У нас другая культура, мы не приветствуем у себя людей нетрадиционной ориентации», — сказал он в интервью «Матч ТВ».

По словам владельца клуба, он поддерживает Нурмагомедова и считает, что спортсмен имеет право высказаться. Никому не запрещают проводить концерты, но боец выступает против того, чтобы в регионе насаждали чужую культуру, отметил Кадиев.

«Это субъективно, но я не понимаю и не слушаю рэп, как и все мои близкие. Если мне нравится классическая музыка, почему я должен ходить на рэп-концерты? Я еду в Москву или иду в Большой театр. Кому нравится смотреть на полуголых людей или матерщину со сцены, пусть едут туда, где выступает Крид и другие исполнители этого направления. Лично я против», — пояснил Кадиев.

Как сообщали Юга.ру, конфликт начался после того, как 9 сентября в Дагестане отменили концерты Егора Крида и других участников музыкального лейбла Black Star. Нурмагомедов в своих сториз в инстаграме сказал, что «невелика потеря». В ответ на это основатель лейбла Тимати на следующий день записал в инстаграме видеообращение к спортсмену, где назвал его позицию неправильной. Он предложил Нурмагомедову разрешить конфликт мирно, «без глупых межнациональных конфликтов».

Боец ответил Тимати 11 сентября в своем инстаграме, сказав, что никто не имеет права ему указывать, что говорить. Он также обратился к мужчинам Дагестана со словами о том, что они отвечают за будущее республики, а не «всякие петушары».

Тимати тоже ответил Нурмагомедову, указав на то, что никто не имеет права указывать ему, где проводить концерты. Он также призвал помнить о религии и не драться за деньги.