Блогер Илья Варламов 21 июня написал, что не видит ничего плохого в правилах толерантности, по которым живут США и Европа

Варламов рассказал в своем блоге, что ему недавно написал житель Дагестана. Мужчина возмутился тем, что блогер носит шорты выше колена. Читатель пояснил, каким образом в республике шорты непосредственно связаны с традиционными ценностями.



«Мы не против гостей не в коем случае, мы всего лишь против разврата против всего греховного. Сегодня шорты, завтра поцелуи на улице, дальше что? Посмотри что происходит в центральной России, куда голову не поверни ты увидишь полу голых девиц особей мужского пола которых язык не поворачивается назвать мужчинами. Вот из этого всего и вытекает гомосексуализм», — привел слова своего читателя Илья Варламов (сохраняя авторскую орфографию и пунктуацию). Он отметил, что подобных комментариев получает много — про «особый путь, духовность, традиционные ценности».



«По телевизору нас пугают бездуховным Западом, разложением и загниванием. Допустим, все так. И у меня возникает вопрос. А что плохого в разложении, загнивании, разврате и прочих ужасах, которыми все пугают?» — написал Варламов.

Он задает вопросы: «Если в Дагестане "легализуют" шорты, станет ли больше мусора на улицах? Если в России легализуют однополые браки, обвалится ли рубль? Увеличится ли количество самоубийств? Будет ли больше насилия в семьях? Снизится ли продолжительность жизни? Станут ли в Омске дороги еще хуже? Поднимут ли снова пенсионный возраст? Вырастет ли процент по ипотеке?». Варламов попросил своих читателей привести примеры, когда толерантность плохо сказалась на обществе. «Мне действительно очень интересно: что плохого случается в загнивающем обществе Содома и Гоморры? Чего нам стоит бояться?» — заключил блогер.