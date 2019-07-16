«Прошли те времена, когда пели все, что можно». Минкульт Чечни запретил местным интернет-звездам выпускать песни и давать концерты без его ведома

Власти Чечни потребовали от артистов согласовывать репертуар и не давать несогласованные выступления даже в интернете

В эфире ЧГТРК «Грозный» 15 июля вышел сюжет под названием «В Чечне взялись за "творчество" псевдоартистов», посвященный местным артистам, прославившимся в интернете — без одобрения специальной комиссии.

В сюжете отмечается, что певцы-любители набирают сотни тысяч просмотров и множество лайков, «однако их выступления способствуют потере уникального творческого стиля вайнахов и нравственности», при этом они называют себя звездами Чечни. Министр культуры республики Хож-Бауди Дааев пригласил к себе и отчитал таких певцов и певиц.

«Уже который год по поручению главы ЧР Рамзана Ахматовича работает специальная комиссия, которая проверяет аккомпанемент, слова песни и многое другое. Выносят специальное решение, специальное заседание проходит, люди должны приходить со своим репертуаром. Только после того, как вот та или иная песня одобрена специальной комиссией, только после этого песня имеет право уйти в народ», — подчеркнул Дааев.

По его словам, то, как себя преподносят артисты-любители, не входит в рамки установленных норм в чеченском обществе. Министр заявил, что они недостойны петь на свадьбах, так как у них нет «никакого представления о музыке». Он призвал не приглашать на какие-либо мероприятия «людей, которые не связаны с министерством культуры, но возомнили себя артистами».

Присутствовавшие на встрече с министром исполнители признали на камеру свою неправоту. «Я неправильно исполнял песни. С сегодняшнего дня этого больше петь мы не будем», — сказал один из них. [здесь и далее перевод с чеченского по «Кавказскому узлу»] Другая певица обратились к своим коллегам, не работающим в системе минкульта, с призывом «перестать пачкать нашу культуру».

Еще три девушки, с которыми встретился министр, пояснили, что в интернет попали записи их пения для друзей и знакомых. «Неужели у вас нет отцов, чтобы вас остановить? Вы что, умеете песни писать, исполнять их?» — сказал Дааев.

«Прошли те времена, когда пели все, что можно, танцевали как и что хотели, делали, что вздумается. Установлен порядок, в республике есть глава, есть власть, есть дисциплина — шутить никому не позволим», — резюмировал министр культуры.