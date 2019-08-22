У Павла Мамаева нашли долг по налогам в 434 тыс. рублей

Футболист «Краснодара» Павел Мамаев, который с октября 2018 года находится под арестом, не выплатил налоги в размере 434 тыс. рублей

В базе данных Федеральной службы судебных приставов указано, что исполнительное производство приставы возбудили 27 мая 2019 года — после того как Мамаеву вынесли приговор. Черемушкинский районный суд Москвы вынес судебный приказ в конце декабря 2018-го. Всего Мамаев должен приставам 434 тыс. 144 рубля 95 копеек, пишет RT .

В конце июля супруга Павла Мамаева Алана заявила, что отец футболиста забрал у семьи все деньги. По ее словам, на просьбу мужа вернуть деньги семье отец ответил: «Выйдешь — заберешь». После этого Мамаев сказал жене продать одну из машин.

Как писали Юга.ру, футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк — с водителем ведущей Первого канала и чиновником Минпромторга и его коллегой. После этого они оказались под следствием.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, братья Кокорины получили по 1 году и 6 месяцев лишения свободы. 4 июля всех троих этапировали в исправительную колонию в Белгороде. Мамаев должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин — 7 декабря. Оба футболиста уже подали прошение об УДО, его рассмотрят 6 сентября.