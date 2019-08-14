Водитель автобуса, упавшего в обрыв под Новороссийском, в день ДТП не прошел медосмотр

В прокуратуре 14 августа сообщили, что водитель автобуса, упавшего в обрыв под Новороссийском, не прошел предрейсовый осмотр

Ночью 7 августа на трассе Новороссийск — Керчь экскурсионный автобус Hyundai столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg. После этого обе машины упали в обрыв. По версии следствия, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию. Его задержали и арестовали до 8 октября. При этом сам он утверждал , что не нарушал правила, ехал со скоростью 60 км/ч, не засыпал за рулем и не был уставшим.

Автобус принадлежал санаторию «Эллада» Федеральной налоговой службы. Прокуратура выявила в учреждении нарушения, связанные с условиями труда водителей. Проверка показала, что работодатель нарушал режим труда и отдыха водителей и не вел точный учет рабочего времени.

Специалисты изучили записи с камеры видеонаблюдения, на которых видно, что 7 августа, в день ДТП, водитель автобуса Hyundai не приходил в медицинский кабинет санатория, врач не осматривал его.

Кроме того, прокуратура нашла нарушения при заполнении путевых листов, а также случаи отсутствия медицинских справок о состоянии здоровья водителей. При этом медики санатория записывали ложные данные в журнал регистрации предрейсовых осмотров.