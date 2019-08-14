Водитель автобуса, упавшего в обрыв под Новороссийском, в день ДТП не прошел медосмотр
В прокуратуре 14 августа сообщили, что водитель автобуса, упавшего в обрыв под Новороссийском, не прошел предрейсовый осмотр
Ночью 7 августа на трассе Новороссийск — Керчь экскурсионный автобус Hyundai столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg. После этого обе машины упали в обрыв. По версии следствия, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию. Его задержали и арестовали до 8 октября. При этом сам он утверждал, что не нарушал правила, ехал со скоростью 60 км/ч, не засыпал за рулем и не был уставшим.
Автобус принадлежал санаторию «Эллада» Федеральной налоговой службы. Прокуратура выявила в учреждении нарушения, связанные с условиями труда водителей. Проверка показала, что работодатель нарушал режим труда и отдыха водителей и не вел точный учет рабочего времени.
Специалисты изучили записи с камеры видеонаблюдения, на которых видно, что 7 августа, в день ДТП, водитель автобуса Hyundai не приходил в медицинский кабинет санатория, врач не осматривал его.
Кроме того, прокуратура нашла нарушения при заполнении путевых листов, а также случаи отсутствия медицинских справок о состоянии здоровья водителей. При этом медики санатория записывали ложные данные в журнал регистрации предрейсовых осмотров.
В связи с этим начали проверку. На сотрудников санатория завели административные дела по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ), ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ (Нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах), ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения обязательных медосмотров в начале рабочего дня), ч. 3 ст. 14.1.2. КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией). Директору санатория «Эллада» внесли представление.
Кроме того, руководителя межрегионального управления госавтодорожного надзора по Краснодарскому краю и Адыгее попросили лишить санаторий лицензии, которая позволяет перевозить людей автобусами, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Как сообщали Юга.ру, на месте ДТП погибли три пассажира внедорожника — женщина и два ребенка. Госпитализировали 44 человека. 12 августа в больнице скончался еще один ребенок. Остальных пострадавших уже выписали.
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