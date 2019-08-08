Троих пострадавших при падении автобуса в обрыв перевели на лечение в Краснодар
В Краснодарскую краевую больницу № 1 8 августа доставили троих пациентов из Новороссийска, которые пострадали в ДТП с автобусом и внедорожником
Всего госпитализировали 44 человека. Из них 13 пострадавших экстренно прооперировали. Троих человек перевели на лечение в Краснодарскую краевую больницу № 1. В Краснодар их доставили на реанимобилях, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Планируется, что вертолетом в течение дня в детскую краевую клиническую больницу доставят одного ребенка. Его смогут перевести в краевой центр после стабилизации состояния, передает RT.
Как писали Юга.ру, ДТП произошло 7 августа около 22:00 на трассе А146 Новороссийск — Керчь. По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Touareg столкнулся с экскурсионным автобусом Hyundai. Автобус упал в обрыв. Всего погибли три человека. Все они — пассажиры внедорожника. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Родственники и знакомые пострадавших могут уточнить информацию о происшествии по телефонам горячей линии: 8 (861) 268-64-40 и 8 (8617) 64-66-27.
Пассажирский автобус упал в обрыв под Новороссийском, столкнувшись с внедорожником
По предварительным данным, погибли три человека, более 30 пострадали
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.