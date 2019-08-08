Троих пострадавших при падении автобуса в обрыв перевели на лечение в Краснодар

В Краснодарскую краевую больницу № 1 8 августа доставили троих пациентов из Новороссийска, которые пострадали в ДТП с автобусом и внедорожником

Всего госпитализировали 44 человека. Из них 13 пострадавших экстренно прооперировали. Троих человек перевели на лечение в Краснодарскую краевую больницу № 1. В Краснодар их доставили на реанимобилях, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Планируется, что вертолетом в течение дня в детскую краевую клиническую больницу доставят одного ребенка. Его смогут перевести в краевой центр после стабилизации состояния, передает RT.