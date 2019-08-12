Еще один ребенок умер после ДТП с автобусом под Новороссийском

В больнице 12 августа скончался еще один ребенок, пострадавший в ДТП с автобусом под Новороссийском

Ночью 7 августа на трассе Новороссийск — Керчь экскурсионный автобус Hyundai столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg. После этого обе машины упали в обрыв. На месте погибли три пассажира внедорожника — женщина и два ребенка. В больницу доставили 44 человека.

В минздраве Кубани 12 августа рассказали РИА «Новости», что ребенок, доставленный в больницу в крайне тяжелом состоянии, скончался.

После ДТП из больниц выписали уже 35 человек. На госпитализации в медицинских организациях края остаются восемь человек, пишет RT.

Как сообщали Юга.ру, по версии следствия, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию. Его задержали и арестовали до 8 октября. При этом сам он заявил, что не нарушал правила, ехал со скоростью 60 км/ч, не засыпал за рулем и не был уставшим.