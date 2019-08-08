Водителя автобуса, упавшего в обрыв под Новороссийском, задержали. Его считают виновником ДТП
Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в ДТП с внедорожником под Новороссийском
«По подозрению в совершении ДТП, в результате которого погибла женщина и двое детей, а также оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержан 41-летний водитель экскурсионного автобуса. Его планируют заключить под стражу», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
Следствие полагает, что авария произошла из-за того, что водитель не соблюдал дистанцию, поэтому произошло столкновение автобуса с внедорожником.
Кроме того, в санатории «Эллада», отдыхающие которого ехали в автобусе, изъяли документы, имеющие значение для дела, в том числе связанные с предоставлением услуг по перевозке граждан на этом автобусе.
Напомним, ранее водитель рассказал, что не нарушал правила дорожного движения и ехал со скоростью 60 км/ч, его никто не отвлекал разговорами. Также он сказал, что не засыпал за рулем и не был усталым, потому что перед поездкой отдыхал около пяти часов. По его словам, он лищь помнит мелькнувшую машину и удар.
Как писали Юга.ру, авария произошла 7 августа около 22:00 на трассе А146 Новороссийск — Керчь. Экскурсионный автобус Hyundai перевернулся и упал в обрыв, столкнувшись с внедорожником Volkswagen Touareg. В результате трое пассажиров внедорожника погибли — 40-летняя женщина, а также 10-летний ребенок и 16-летний подросток. Всего госпитализировали 44 человека. Водителю и еще двоим пассажирам внедорожника причинен тяжкий вред здоровью. В автобусе пострадал 41 человек, в том числе 12 детей.
Автобус принадлежал санаторию «Эллада» Федеральной налоговой службы, подтвердили в краевой прокуратуре.
По факту ДТП следком завел два уголовных дела — по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).
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