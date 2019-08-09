Арестован водитель автобуса, который врезался во внедорожник и упал в обрыв под Новороссийском

Ранее в санатории «Эллада» следователи изъяли документы, имеющие значение для уголовного дела. Среди них бумаги, связанные с предоставлением услуг по перевозке людей на экскурсионном автобусе. Расследование уголовного дела продолжается, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, ночью 7 августа на трассе Новороссийск — Керчь экскурсионный автобус Hyundai, принадлежащий санаторию «Эллада» Федеральной налоговой службы, столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg. После этого обе машины упали в обрыв. В результате погибли три пассажира внедорожника, из них два ребенка. Госпитализировали 44 человека.

По предварительным данным, водители автобуса и внедорожника не были пьяны. Следственный комитет 8 августа задержал водителя автобуса как подозреваемого в совершении ДТП. По версии следствия, он не выдержал безопасную дистанцию. При этом сам мужчина заявил, что не нарушал правила, ехал со скоростью 60 км/ч, не засыпал за рулем и не был уставшим.