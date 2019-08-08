Все трое погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском - пассажиры внедорожника. Двое из них подростки

В МВД уточнили количество погибших в результате ДТП под Новороссийском, где пассажирский автобус упал в обрыв, столкнувшись с внедорожником

«По уточненным данным, в результате ДТП погибли трое — двое несовершеннолетних и женщина. Все погибшие — пассажиры "Фольксвагена", водитель авто 1974 года рождения госпитализирован в состоянии средней тяжести. Всего госпитализирован 31 человек, среди которых 11 детей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. В пресс-службе краевого главка МЧС уточнили, что спасательные работы на месте аварии завершились.