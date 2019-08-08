Все трое погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском - пассажиры внедорожника. Двое из них подростки

Краснодарский край

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В МВД уточнили количество погибших в результате ДТП под Новороссийском, где пассажирский автобус упал в обрыв, столкнувшись с внедорожником

«По уточненным данным, в результате ДТП погибли трое — двое несовершеннолетних и женщина. Все погибшие — пассажиры "Фольксвагена", водитель авто 1974 года рождения госпитализирован в состоянии средней тяжести. Всего госпитализирован 31 человек, среди которых 11 детей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В пресс-службе краевого главка МЧС уточнили, что спасательные работы на месте аварии завершились. 

Как писали Юга.ру, ДТП произошло вечером 7 августа на трассе А-146 «Новороссийск — Керчь» в районе поселка Верхнебаканского. По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Touareg столкнулся с автобусом Hyundai, после чего автобус упал в обрыв.

По словам источников, автобус принадлежит расположенному в Анапе санаторию ФНС «Эллада»; он вез людей на экскурсию.

Помощь пострадавшим оказывают более 30 бригад скорой помощи. Организована работа горячей линии: 8(861)268-64-40.

Краевые власти развернули оперативный штаб, его возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. На место ЧП выехал глава минздрава Кубани Евгений Филиппов и главные внештатные специалисты и бригады санавиации.

ДТП Новороссийск Транспорт

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