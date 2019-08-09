Появилось видео столкновения автобуса и легковушки под Новороссийском

Ночью 7 августа на трассе Новороссийск — Керчь экскурсионный автобус Hyundai, принадлежащий санаторию Федеральной налоговой службы, столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg, после чего обе машины упали в обрыв. В результате погибли три пассажира внедорожника — 40-летняя женщина и два ребенка 10 и 16 лет. В больницу попали 44 человека.

Следственный комитет Кубани вечером 8 августа задержал водителя автобуса как подозреваемого в совершении ДТП. По версии следствия, он не выдержал безопасную дистанцию. При этом сам мужчина заверял, что не нарушал правила, ехал со скоростью 60 км/ч, не засыпал за рулем и не был уставшим.

Кроме того, в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с моментом аварии. На карах видно, как внедорожник стоит на дороге с включенным левым поворотником, когда в него на большой скорости врезается автобус. После этого обе машины скатываются с обрыва.