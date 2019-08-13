Всех пострадавших после ДТП с автобусом под Новороссийском выписали из больницы

Краснодарский край

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В Новороссийске 12 августа выписали последних пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом

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Ночью 7 августа на трассе Новороссийск — Керчь экскурсионный автобус Hyundai столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg. После этого обе машины упали в обрыв. На месте погибли три пассажира внедорожника — женщина и два ребенка. В больницу доставили 44 человека.

12 июля всех пострадавших выписали из городской больницы № 1 Новороссийска, они отправились поездом по домам, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра города Наталья Майорова.

Как писали Юга.ру, по версии следствия, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию. Его задержали и арестовали до 8 октября. При этом сам он заявил, что не нарушал правила, ехал со скоростью 60 км/ч, не засыпал за рулем и не был уставшим.

Автомобили ГИБДД ДТП Здравоохранение Медицина Новороссийск смерть

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