Всех пострадавших после ДТП с автобусом под Новороссийском выписали из больницы
В Новороссийске 12 августа выписали последних пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом
Ночью 7 августа на трассе Новороссийск — Керчь экскурсионный автобус Hyundai столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg. После этого обе машины упали в обрыв. На месте погибли три пассажира внедорожника — женщина и два ребенка. В больницу доставили 44 человека.
12 июля всех пострадавших выписали из городской больницы № 1 Новороссийска, они отправились поездом по домам, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра города Наталья Майорова.
Как писали Юга.ру, по версии следствия, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию. Его задержали и арестовали до 8 октября. При этом сам он заявил, что не нарушал правила, ехал со скоростью 60 км/ч, не засыпал за рулем и не был уставшим.
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