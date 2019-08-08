«Я даже ничего не понял». Водитель автобуса рассказал журналисту РЕН ТВ подробности ДТП под Новороссийском

Краснодарский край

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Водитель автобуса, упавшего с обрыва под Новороссийском, 8 августа рассказал подробности аварии

Водитель автобуса Роман Поляков в телефонном разговоре с корреспондентом РЕН ТВ утверждал, что не нарушал правила дорожного движения и ехал со скоростью 60 км/ч. Большинство пассажиров спали, поэтому его никто не отвлекал разговорами. Также мужчина сказал, что не засыпал за рулем и не был усталым, потому что перед поездкой отдыхал около пяти часов.

По словам Полякова, в один момент перед автобусом мелькнула белая машина, и он не понял, она перестраивалась или медленно ехала.

«Да я не понял даже, как [произошла авария — Юга.ру]. Передо мной появляется белая машина, удар и все. И я прихожу в сознание уже на обочине. Все произошло в долю секунды и я открыл глаза на обочине вверх ногами», — рассказал водитель аторбуса.

После аварии он с экскурсоводом начал помогать туристам выбраться из автобуса. На дороге начали останавливаться машины и люди также оказывали помощь.

Поляков добавил, что автобус находился в хорошем техническом состоянии.

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Как писали Юга.ру, ночью 7 августа на трассе Новороссийск — Керчь экскурсионный автобус Hyundai, принадлежащий санаторию Федеральной налоговой службы, столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg, после чего обе машины упали в обрыв. В результате погибли три пассажира внедорожника — 40-летняя женщина и два ребенка 10 и 16 лет. В больницу попали 44 человека.

По факту ДТП следком завел два уголовных дела — по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

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