«Я даже ничего не понял». Водитель автобуса рассказал журналисту РЕН ТВ подробности ДТП под Новороссийском

Водитель автобуса Роман Поляков в телефонном разговоре с корреспондентом РЕН ТВ утверждал, что не нарушал правила дорожного движения и ехал со скоростью 60 км/ч. Большинство пассажиров спали, поэтому его никто не отвлекал разговорами. Также мужчина сказал, что не засыпал за рулем и не был усталым, потому что перед поездкой отдыхал около пяти часов.

По словам Полякова, в один момент перед автобусом мелькнула белая машина, и он не понял, она перестраивалась или медленно ехала.

«Да я не понял даже, как [произошла авария — Юга.ру]. Передо мной появляется белая машина, удар и все. И я прихожу в сознание уже на обочине. Все произошло в долю секунды и я открыл глаза на обочине вверх ногами», — рассказал водитель аторбуса.

После аварии он с экскурсоводом начал помогать туристам выбраться из автобуса. На дороге начали останавливаться машины и люди также оказывали помощь.

Поляков добавил, что автобус находился в хорошем техническом состоянии.