Под Новороссийском пассажирский автобус упал в обрыв. Два человека погибли, 27 пострадали

В районе поселка Верхнебаканского под Новороссийском экскурсионный автобус с пассажирами упал в обрыв, столкнувшись с внедорожником

ДТП произошло на трассе А-146 «Новороссийск — Керчь» около 22 часов 7 августа. Там столкнулись автобус, в котором находилось 40 пассажиров, и внедорожник.

«По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Touareg столкнулся с автобусом Hyundai, после чего автобус допустил съезд в обрыв. Два человека погибли на месте, в больницу Новороссийска доставлено 27 человек, 11 из них дети», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев, автобус вез людей на экскурсию, он принадлежит расположенному в Анапе санаторию ФНС «Эллада». Эту информацию подтверждает источник «Интерфакса». По его словам, в салоне могли находиться сотрудники налоговой службы.

В пресс-службе краевого управления МЧС сообщили, что на улице Ленина в поселке Нижнебаканском развернут пункт временного размещения, где в случае надобности могут разместиться люди. Также организована работа горячей линии: 8(861)268-64-40.

Краевые власти развернули оперативный штаб, его возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Помощь пострадавшим оказывают более 30 бригад скорой помощи.

В пресс-службе краевой администрации сообщили, что министр здравоохранения края Евгений Филиппов и главные внештатные специалисты и бригады санавиации выехали в Новороссийск.