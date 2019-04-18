Приостановлена закупка 27 трамваев для Краснодара

Уральский завод в апреле потребовал приостановить закупку 27 трамваев для Краснодара из-за нарушений в техзадании

АО «Уралтрансмаш» направило жалобу в Федеральную антимонопольную службу и заявило, что закупка нарушает правила конкуренции. Документ опубликовали 17 апреля на сайте госзакупок. В нем говорится, что закупка составлена под конкретную модель трамваев «71-623» Усть-Катавского вагоностроительного завода. В этом случае все остальные модели не полностью соответствуют характеристикам, указанным в техзадании. Это ограничивает число участников и нарушает закон. Представители завода потребовали приостановить закупку до рассмотрения жалобы, провести проверку закупки и вынести предписание об устранении нарушений. На сайте госзакупок указано, что жалоба поступила 16 апреля. Ее собираются рассмотреть 22 апреля. Сейчас закупка приостановлена.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства города Владимир Архипов подтвердил, что «Уралтрансмаш» подал жалобу. Об этом он рассказал 18 апреля на брифинге с участием городских и краевых СМИ. «Пока что я не буду это комментировать. Жалоба действительно есть. Будет ее рассмотрение в ФАС на следующей неделе. Соответственно, там мы будем готовить свои аргументы по поводу технического задания», — сказал глава департамента. По его словам, пока еще неизвестно, изменятся ли сроки поставки. «Не могу пока сказать. Возможно, да. Будем разбираться в Федеральной антимонопольной службе края на следующей неделе», — заключил Архипов.