Приостановлена закупка 27 трамваев для Краснодара

Краснодарский край

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Уральский завод в апреле потребовал приостановить закупку 27 трамваев для Краснодара из-за нарушений в техзадании

АО «Уралтрансмаш» направило жалобу в Федеральную антимонопольную службу и заявило, что закупка нарушает правила конкуренции.

Документ опубликовали 17 апреля на сайте госзакупок. В нем говорится, что закупка составлена под конкретную модель трамваев «71-623» Усть-Катавского вагоностроительного завода. В этом случае все остальные модели не полностью соответствуют характеристикам, указанным в техзадании. Это ограничивает число участников и нарушает закон.

Представители завода потребовали приостановить закупку до рассмотрения жалобы, провести проверку закупки и вынести предписание об устранении нарушений.

На сайте госзакупок указано, что жалоба поступила 16 апреля. Ее собираются рассмотреть 22 апреля. Сейчас закупка приостановлена.

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Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства города Владимир Архипов подтвердил, что «Уралтрансмаш» подал жалобу. Об этом он рассказал 18 апреля на брифинге с участием городских и краевых СМИ.

«Пока что я не буду это комментировать. Жалоба действительно есть. Будет ее рассмотрение в ФАС на следующей неделе. Соответственно, там мы будем готовить свои аргументы по поводу технического задания», — сказал глава департамента.

По его словам, пока еще неизвестно, изменятся ли сроки поставки.

«Не могу пока сказать. Возможно, да. Будем разбираться в Федеральной антимонопольной службе края на следующей неделе», — заключил Архипов.

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Как писали Юга.ру, в администрации Краснодара 16 апреля сообщили, что городские власти и Усть-Катавский вагоностроительный завод собираются 29 апреля подписать договор о поставке 27 трамваев. По информации мэрии, этот завод прошел конкурс, в котором был единственным участником закупочной процедуры.

С 2019 по 2021 год Краснодар планирует закупить более 100 низкопольных трамваев. Сначала вагоны начнут менять на наиболее загруженных маршрутах.

В феврале город получил 1 млрд рублей на покупку вагонов. В марте краснодарская мэрия объявила два конкурса на закупку 31 трамвая.

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