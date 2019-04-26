Краснодар заключил контракт на поставку 27 новых трамваев

Краснодарский край

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Департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара 26 апреля заключил контракт на поставку новых трамваев в 2019 году

Муниципальный контракт подписали глава департамента Владимир Архипов и гендиректор АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» Роман Новиков. Завод должен поставить в Краснодар 27 односекционных трамваев уже в 2019 году, сообщает пресс-служба администрации города.

Мэр Краснодара Евгений Первышов, комментируя закупку, сказал, что для города заказали трамваи с самой мощной в России системой кондиционирования салона.

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Как сообщали Юга.ру, на обновление трамвайного парка из бюджета Краснодарского края в течение трех лет собирались выделить 3 млрд рублей. За это время планируют приобрести более 100 низкопольных трамваев.

В феврале город получил 1 млрд рублей, которые в 2019 году должен потратить на покупку 33 новых вагонов.

16 апреля стало известно, что администрация Краснодара и Усть-Катавский вагоностроительный завод собираются подписать договор о поставке 27 трамваев. Однако спустя два дня уральский завод потребовал приостановить закупку, так как она нарушает правила конкуренции.

Евгений Первышов Закупки Краснодар Общественный транспорт Трамвай
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