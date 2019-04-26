Краснодар заключил контракт на поставку 27 новых трамваев
Департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара 26 апреля заключил контракт на поставку новых трамваев в 2019 году
Муниципальный контракт подписали глава департамента Владимир Архипов и гендиректор АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» Роман Новиков. Завод должен поставить в Краснодар 27 односекционных трамваев уже в 2019 году, сообщает пресс-служба администрации города.
Мэр Краснодара Евгений Первышов, комментируя закупку, сказал, что для города заказали трамваи с самой мощной в России системой кондиционирования салона.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, на обновление трамвайного парка из бюджета Краснодарского края в течение трех лет собирались выделить 3 млрд рублей. За это время планируют приобрести более 100 низкопольных трамваев.
В феврале город получил 1 млрд рублей, которые в 2019 году должен потратить на покупку 33 новых вагонов.
16 апреля стало известно, что администрация Краснодара и Усть-Катавский вагоностроительный завод собираются подписать договор о поставке 27 трамваев. Однако спустя два дня уральский завод потребовал приостановить закупку, так как она нарушает правила конкуренции.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.