27 новых трамваев планируют доставить в Краснодар до ноября
Администрация Краснодара и «Усть-Катавский вагоностроительный завод» собираются 29 апреля подписать договор о поставке 27 трамваев
Челябинский завод прошел конкурс, в котором был единственным участником закупочной процедуры. По контракту, предприятие должно поставить 27 трамваев до 11 ноября.
Всего в этом году Краснодар планирует получить 31 новый трамвай. Сейчас принимают заявки от поставщиков для четырех трехсекционных трамваев.
Закупку проводят по техзаданию, которое разработали городской департамент транспорта и дорожного хозяйства вместе с Краснодарским трамвайно-троллейбусным управлением. Уточняется, что трамваи должны быть низкопольные, с кондиционерами, системой адресного открытия дверей, радиоинформаторами для слабовидящих, площадкой для инвалидных колясок. В вагонах для пассажиров должны быть розетки и USB-разъемы для зарядки техники.
В пресс-службе администрации Краснодара отметили, что кондиционеры предусмотрены как в салоне, так и в кабине водителя. Планируется, что система будет обеспечивать комфортный микроклимат в салоне при уличной температуре до 45 °С.
Как сообщали Юга.ру, с 2019 по 2021 год Краснодар планирует закупить более 100 низкопольных трамваев. Сначала вагоны начнут менять на наиболее загруженных маршрутах.
В феврале город получил 1 млрд рублей на покупку вагонов. В марте краснодарская мэрия объявила два конкурса на закупку 31 трамвая.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.