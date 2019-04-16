27 новых трамваев планируют доставить в Краснодар до ноября

Краснодарский край

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Администрация Краснодара и «Усть-Катавский вагоностроительный завод» собираются 29 апреля подписать договор о поставке 27 трамваев

Челябинский завод прошел конкурс, в котором был единственным участником закупочной процедуры. По контракту, предприятие должно поставить 27 трамваев до 11 ноября.

Всего в этом году Краснодар планирует получить 31 новый трамвай. Сейчас принимают заявки от поставщиков для четырех трехсекционных трамваев.

Закупку проводят по техзаданию, которое разработали городской департамент транспорта и дорожного хозяйства вместе с Краснодарским трамвайно-троллейбусным управлением. Уточняется, что трамваи должны быть низкопольные, с кондиционерами, системой адресного открытия дверей, радиоинформаторами для слабовидящих, площадкой для инвалидных колясок. В вагонах для пассажиров должны быть розетки и USB-разъемы для зарядки техники.

В пресс-службе администрации Краснодара отметили, что кондиционеры предусмотрены как в салоне, так и в кабине водителя. Планируется, что система будет обеспечивать комфортный микроклимат в салоне при уличной температуре до 45 °С.

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Как сообщали Юга.ру, с 2019 по 2021 год Краснодар планирует закупить более 100 низкопольных трамваев. Сначала вагоны начнут менять на наиболее загруженных маршрутах.

В феврале город получил 1 млрд рублей на покупку вагонов. В марте краснодарская мэрия объявила два конкурса на закупку 31 трамвая.

Краснодар КТТУ Общественный транспорт Трамвай
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