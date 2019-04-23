Подозреваемый в каннибализме Бакшеев рассказал, что свободно ходил по Краснодару после задержания

Подозреваемый в убийстве и каннибализме Дмитрий Бакшеев в апреле рассказал, что беспрепятственно покидал больницу Краснодара по выходным, когда находился под арестом

В сентября 2017 года Дмитрий Бакшеев со своей супругой Натальей и новой знакомой выпивал в заброшенном доме в районе краснодарского авиационного училища. Женщины поссорились, и Бакшеев по требованию жены убил ее соперницу, а затем расчленил тело.

Адвокат Алексей Аванесян в апреле побывал на суде по делу Дмитрия Бакшеева. Он рассказал, что мужчина выглядел нездоровым, а его отец до сих пор не может поверить, что сын мог убить человека. По словам юриста, отец подсудимого связывает преступления с болезнью Бакшеева и говорит, что ему нужно лечиться. «Дмитрий Бакшеев выглядел нездоровым. Дикция нарушена. Вменяем. Одежда рваная. Вину свою не признает. От суда присяжных отказался. У него защитник по назначению и отец в коридоре в качестве свидетеля. До сих пор не верит, что такое могло произойти», — написал Аванесян в своем фейсбуке.

Аванесян также рассказал, что в перерыве кричал Бакшеев, что ничего не помнит и никого не убивал. Также он под протокол подтвердил, что после своего задержания в сентябре 2018 года по выходным беспрепятственно уходил из лечебного учреждения. По словам обвиняемого, тогда арест ему заменили подпиской о невыезде. Он свободно ходил по Краснодару и искал работу. Свидетель подтвердил этот факт под присягой. «Мутное дело и жаль, что такой материал для криминологического исследования серийных убийств пропадает. Я не опечатался. Я до сих пор уверен, что убийство той девушки не было единственным», — заключил адвокат. В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что дело находится в суде и у них нет никакой информации по поводу того, что Бакшеев мог находиться в городе, будучи под арестом.