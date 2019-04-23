Подозреваемый в каннибализме Бакшеев рассказал, что свободно ходил по Краснодару после задержания
Подозреваемый в убийстве и каннибализме Дмитрий Бакшеев в апреле рассказал, что беспрепятственно покидал больницу Краснодара по выходным, когда находился под арестом
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В сентября 2017 года Дмитрий Бакшеев со своей супругой Натальей и новой знакомой выпивал в заброшенном доме в районе краснодарского авиационного училища. Женщины поссорились, и Бакшеев по требованию жены убил ее соперницу, а затем расчленил тело.
Адвокат Алексей Аванесян в апреле побывал на суде по делу Дмитрия Бакшеева. Он рассказал, что мужчина выглядел нездоровым, а его отец до сих пор не может поверить, что сын мог убить человека. По словам юриста, отец подсудимого связывает преступления с болезнью Бакшеева и говорит, что ему нужно лечиться.
«Дмитрий Бакшеев выглядел нездоровым. Дикция нарушена. Вменяем. Одежда рваная. Вину свою не признает. От суда присяжных отказался. У него защитник по назначению и отец в коридоре в качестве свидетеля. До сих пор не верит, что такое могло произойти», — написал Аванесян в своем фейсбуке.
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Аванесян также рассказал, что в перерыве кричал Бакшеев, что ничего не помнит и никого не убивал. Также он под протокол подтвердил, что после своего задержания в сентябре 2018 года по выходным беспрепятственно уходил из лечебного учреждения. По словам обвиняемого, тогда арест ему заменили подпиской о невыезде. Он свободно ходил по Краснодару и искал работу. Свидетель подтвердил этот факт под присягой.
«Мутное дело и жаль, что такой материал для криминологического исследования серийных убийств пропадает. Я не опечатался. Я до сих пор уверен, что убийство той девушки не было единственным», — заключил адвокат.
В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что дело находится в суде и у них нет никакой информации по поводу того, что Бакшеев мог находиться в городе, будучи под арестом.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2017 года через несколько дней после совершения преступления дорожные рабочие нашли телефон, на котором были селфи Дмитрия Бакшеева с фрагментами тела убитой. На территории летного училища обнаружили ведро с частями тела погибшей. Супругов задержали. В их квартире нашли замороженные останки погибшей.
Дмитрий Бакшеев стал фигурантом дела по статьям об убийстве и надругательстве над телом умершей, его супругу обвинили в подстрекательстве к убийству.
В августе 2018 года Бакшеева из-за опасной инфекции перевели из СИЗО в лечебницу.
В сентябре стало известно, что Наталью Бакшееву признали вменяемой. Коллегия присяжных заседателей 4 февраля решила, что женщина виновна и не заслуживает снисхождения, а 27 февраля суд приговорил ее к десяти годам колонии общего режима.
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