Краснодарский адвокат вышел на одиночный пикет против практики заключения в СИЗО

Краснодарский адвокат Алексей Аванесян 27 июня вышел на одиночный пикет и выступил против такой меры пресечения, как заключение под стражу

Аванесян вышел на пикет перед Краснодарским краевым судом. Он решил провести пикет в день, когда судьям региона представят нового председателя крайсуда Алексея Шипилова, которого 19 июня назначил президент России Владимир Путин.

«Сегодня в Краснодаре в одном месте соберутся все судьи края, чтобы приветствовать своего нового председателя. Лучшей возможности у меня не будет для того, чтобы напомнить им всем, что содержание под стражей является исключительной мерой, и следственные изоляторы переполнены из-за злоупотребления необоснованными арестами», — написал перед пикетом юрист на своей странице в фейсбуке .

«Следственные изоляторы переполнены из-за злоупотребления такой мерой пресечения, как содержание под стражей. Это должно быть исключительной мерой, у нас же людей берут под стражу без особых на то оснований», — указано на плакате.

Аванесян рассказал порталу Юга.ру, что стоял на пикете с 9:30 до 12:00. Правонарушений не было, два человека попытались устроить провокацию.

«Во время пикета подходили сотрудники полиции и вежливо предлагали покинуть это место: то там должен был проехать кортеж, то якобы там запрещено. В итоге я показал им закон Краснодарского края и ссылку федерального закона. Они отмерили расстояние до суда — действительно, я находился более чем в 50 метрах [от здания суда]», — сказал адвокат.

Позже к Аванесяну подбежали два парня и развернули скрученные листы А4, на которых было написано «Свободу невиновным».

«Я от них начал отходить, но они начали идти за мной. Я отошел дальше и сотрудникам полиции сказал, что это провокаторы. Я представился, показал им свои документы, а они нет. Я их просил не подходить и не нарушать закон, но они ходили за мной. Потом пришел сотрудник полиции и пригрозил задержанием, потому что мы втроем совершаем правонарушение. Я им объяснил, что не знаю этих людей, на камере видно, что куда бы я ни уходил, они шли за мной», — пояснил авокат.

Юрист отметил, что у него есть видео и фотографии парней. Когда у них спрашивали, кто они, эти люди не представлялись. Потом они ушли.