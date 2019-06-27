Краснодарский адвокат вышел на одиночный пикет против практики заключения в СИЗО
Краснодарский адвокат Алексей Аванесян 27 июня вышел на одиночный пикет и выступил против такой меры пресечения, как заключение под стражу
Аванесян вышел на пикет перед Краснодарским краевым судом. Он решил провести пикет в день, когда судьям региона представят нового председателя крайсуда Алексея Шипилова, которого 19 июня назначил президент России Владимир Путин.
Интервью с Алексеем Аванесяном:
«Сегодня в Краснодаре в одном месте соберутся все судьи края, чтобы приветствовать своего нового председателя. Лучшей возможности у меня не будет для того, чтобы напомнить им всем, что содержание под стражей является исключительной мерой, и следственные изоляторы переполнены из-за злоупотребления необоснованными арестами», — написал перед пикетом юрист на своей странице в фейсбуке.
Аванесян вышел с плакатом, на котором процитировал слова Шипилова о злоупотреблении меры пресечения в виде заключения под стражу.
«Следственные изоляторы переполнены из-за злоупотребления такой мерой пресечения, как содержание под стражей. Это должно быть исключительной мерой, у нас же людей берут под стражу без особых на то оснований», — указано на плакате.
Читайте также:
Аванесян рассказал порталу Юга.ру, что стоял на пикете с 9:30 до 12:00. Правонарушений не было, два человека попытались устроить провокацию.
«Во время пикета подходили сотрудники полиции и вежливо предлагали покинуть это место: то там должен был проехать кортеж, то якобы там запрещено. В итоге я показал им закон Краснодарского края и ссылку федерального закона. Они отмерили расстояние до суда — действительно, я находился более чем в 50 метрах [от здания суда]», — сказал адвокат.
Позже к Аванесяну подбежали два парня и развернули скрученные листы А4, на которых было написано «Свободу невиновным».
«Я от них начал отходить, но они начали идти за мной. Я отошел дальше и сотрудникам полиции сказал, что это провокаторы. Я представился, показал им свои документы, а они нет. Я их просил не подходить и не нарушать закон, но они ходили за мной. Потом пришел сотрудник полиции и пригрозил задержанием, потому что мы втроем совершаем правонарушение. Я им объяснил, что не знаю этих людей, на камере видно, что куда бы я ни уходил, они шли за мной», — пояснил авокат.
Юрист отметил, что у него есть видео и фотографии парней. Когда у них спрашивали, кто они, эти люди не представлялись. Потом они ушли.
Читайте также:
«Я стоял до конца. Когда к суду приехал кортеж с председателем, то меня окружили кольцом сотрудники уголовного розыска и люди в гражданской форме, чтобы меня не было видно. Но в итоге получилось еще хуже для них, потому что я поднял плакат над головой», — рассказал он.
По словам Аванесяна, к нему подходили многие судьи. Некоторые из них одобрительно отнеслись к пикету.
«Я считаю, что я привлек внимание к этой проблеме и напомнил новому председателю его же слова. Надеюсь, он от них не откажется», — добавил адвокат.
Известны случаи, когда суд отправлял в СИЗО подозреваемых, несмотря на их здоровье. Как сообщали Юга.ру, в декабре 2018 года краснодарское отделение «Комитета против пыток» попросило прокуратуру проверить условия содержания в следственном изоляторе инвалида-колясочника Александра Кибы. Адвокат Татьяна Третьяк заявила, что помещения СИЗО в Краснодаре не приспособлены для инвалидов. Позже Кибу госпитализировали в больницу.
Читайте также:
Кроме того, в июле 2018 года судья отправила на два месяца в СИЗО 76-летнего жителя Динского района, подозреваемого в убийстве жены. Перед следствием мужчина пробыл в коме два месяца. Судья не учла многочисленные заболевания пенсионера. Во время нахождения под арестом мужчина писал прокурору и следователю о том, что ему не оказывают медпомощь. В августе следователь попросил суд отправить его в психиатрическую больницу для экспертизы на вменяемость. Медики признали его вменяемым и зафиксировали заболевания. После этого подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
О том, как быть лучшими и чего ждут от банка клиенты
Интервью с киберпсихологом
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.