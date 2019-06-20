Жительница Краснодара вышла на одиночный пикет в поддержку сестер Хачатурян

Возле здания Краснодарского краевого суда 20 июня Юлия Остапенко провела одиночный пикет в поддержку сестер Хачатурян

Краснодарка Юлия Остапенко вышла на одиночный пикет к зданию Краснодарского краевого суда на улице Красной в поддержку сестер Хачатурян, арестованных по подозрению в убийстве отца в июле прошлого года. На плакате девушки было написано: «Хватит наказывать жертв! Свободу сестрам Хачатурян». В Москве 19 июня также прошли одиночные пикеты у здания Следственного комитета на Арбате. Сотни людей постояли с плакатами в поддержку сестер Хачатурян. По мнению общественности, девочки — жертвы домашнего насилия, а на убийство они пошли из-за сломанной издевательствами психики. Проблемы с психическим состоянием сестер подтвердило и следствие: у Крестины и Ангелины выявили посттравматическое стрессовое расстройство, а Марию признали невменяемой в момент нападения на отца.

В чем обвиняют сестер Хачатурян

В Москве 27 июля 2018 года в одном из домов нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна со «множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди». По подозрению в убийстве задержали трех его дочерей: 19‑летнюю Крестину, 18‑летнюю Ангелину и 17‑летнюю Марию. Девушки с самого начала процесса не отрицали, что именно они убили отца из-за систематических издевательств над ними.