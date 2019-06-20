Жительница Краснодара вышла на одиночный пикет в поддержку сестер Хачатурян
Возле здания Краснодарского краевого суда 20 июня Юлия Остапенко провела одиночный пикет в поддержку сестер Хачатурян
Краснодарка Юлия Остапенко вышла на одиночный пикет к зданию Краснодарского краевого суда на улице Красной в поддержку сестер Хачатурян, арестованных по подозрению в убийстве отца в июле прошлого года. На плакате девушки было написано: «Хватит наказывать жертв! Свободу сестрам Хачатурян».
В Москве 19 июня также прошли одиночные пикеты у здания Следственного комитета на Арбате. Сотни людей постояли с плакатами в поддержку сестер Хачатурян. По мнению общественности, девочки — жертвы домашнего насилия, а на убийство они пошли из-за сломанной издевательствами психики. Проблемы с психическим состоянием сестер подтвердило и следствие: у Крестины и Ангелины выявили посттравматическое стрессовое расстройство, а Марию признали невменяемой в момент нападения на отца.
В чем обвиняют сестер Хачатурян
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В Москве 27 июля 2018 года в одном из домов нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна со «множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди». По подозрению в убийстве задержали трех его дочерей: 19‑летнюю Крестину, 18‑летнюю Ангелину и 17‑летнюю Марию. Девушки с самого начала процесса не отрицали, что именно они убили отца из-за систематических издевательств над ними.
Во время следствия девушки рассказали, что отец систематически издевался над ними и принуждал к действиям сексуального характера. По их словам, в день преступления мужчина в очередной раз жестоко наказал их за беспорядок и распылил в лицо каждой из сестер перцовый газ.
Следствие подтвердило, что Хачатурян систематически издевался над дочерьми и принуждал их к действиям сексуального характера, однако все равно квалифицировало произошедшее как убийство по предварительному сговору. В то же время защита настаивает: это было необходимой самообороной. Кроме того, адвокаты сестер попросили главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина закрыть дело или переквалифицировать статью обвинения — а в отношении погибшего, напротив, дело возбудить, пишет «Медуза».
Краснодарка вышла на одиночный пикет в поддержку сестер Хачатурян
20 июня Юлия Остапенко вышла на пикет возле здания Краснодарского краевого суда
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