Прокуратура не нашла ничего плохого в выставке военной техники из Сирии в Краснодаре
Южная военная прокуратура в апреле ответила на запрос кубанских адвокатов, которые пожаловались на выставку трофейной техники из Сирии
Поезд военно-патриотической акции «Сирийский перелом» с трофейной техникой из Сирии прибыл в Краснодар 28 февраля. Накануне адвокаты Алексей Аванесян, Кондрат Горишний и Юлия Федотова заявили, что такая выставка противоречит российскому законодательству, и обратились в прокуратуру.
По мнению Аванесяна, выставка нарушала законы «О противодействии террористической деятельности», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «О противодействии экстремистской деятельности».
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Ответ прокуратуры Алексей Аванесян опубликовал 4 апреля в своем фейсбуке. Ведомство не обнаружило нарушений закона и не нашло оснований для принятия мер.
«В ходе надзорного сопровождения указанного мероприятия нарушений закона в действиях должностных лиц воинских частей (учреждений, организаций), в которых осуществляет полномочия военная прокуратура Краснодарского гарнизона, не выявлено», — сказано в документе.
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