Прокуратура не нашла ничего плохого в выставке военной техники из Сирии в Краснодаре

Южная военная прокуратура в апреле ответила на запрос кубанских адвокатов, которые пожаловались на выставку трофейной техники из Сирии

Поезд военно-патриотической акции «Сирийский перелом» с трофейной техникой из Сирии прибыл в Краснодар 28 февраля. Накануне адвокаты Алексей Аванесян, Кондрат Горишний и Юлия Федотова заявили, что такая выставка противоречит российскому законодательству, и обратились в прокуратуру.

По мнению Аванесяна, выставка нарушала законы «О противодействии террористической деятельности», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «О противодействии экстремистской деятельности».