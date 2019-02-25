«Санкции? МИГом исправим». Кубанские адвокаты пожаловались в прокуратуру на выставку военной техники из Сирии

Адвокат Алексей Аванесян с коллегами обратился в прокуратуру из-за выставки трофейной техники из Сирии, которая пройдет в Краснодаре

В Краснодар 28 февраля приедет поезд военно-патриотической акции «Сирийский перелом», которую организовало Минобороны России. Состав привезет в краевую столицу около 40 экспонатов: самодельную взрывчатку, гранаты, мины, фугасы, изощренные средства замыкания. Еще на трех платформах будут особо ценные трофеи: танк Т-55, БМП ACV-15 и другие.

Планируется, что поезд посетит 61 населенный пункт, где на экспонаты смогут посмотреть все желающие, в том числе дети дошкольного возраста. Однако кубанские адвокаты считают, что такая выставка противоречит российскому законодательству.

«Считаем, что весть этот хлам должен использоваться военными исключительно на своих полигонах, или попросту быть уничтожен. Возить и показывать его по всей стране — значит, устрашать, а затем уже можно и методично пропагандировать политику милитаризма», — написал Алексей Аванесян в своем фейсбуке. По мнению юриста, выставка нарушает законы «О противодействии террористической деятельности», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «О противодействии экстремисткой деятельности».

«Помните, как прокуратура и полиция использовала эти законы для запретов (концертов) рэп-исполнителей по всей стране, бессовестно прикрываясь заботой о неокрепших умах подростков? А тут, видите ли, все норм. Демонстрировать мечи, которым террористы рубили головы, и СВУ, которыми подрывали мирных жителей и военных — теперь, значит, допустимо?» — возмутился адвокат. Защитник отметил, что один из вагонов поезда специально оборудовали под магазин Военторга, где продают вещи с принтами «Санкции? МИГом исправим» и «Мы за МИГ во всем мире».