Путин назначил нового председателя Краснодарского краевого суда

Срок полномочий Александра Чернова, который председательствует в Краснодарском краевом суде 25 лет — с 1994 года, истек 29 февраля. Ему исполнилось 70 лет, что является предельным возрастом пребывания в должности председателя суда субъекта.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дважды объявляла конкурс на вакантную должность — первый раз он не состоялся из–за отсутствия заявок, а во второй раз Шипилов оказался единственным участником. В феврале его кандидатуру одобрила ВККС, а в июне Шипилова рекомендовала на этот пост кадровая комиссия администрации президента РФ.

Кто такой Алексей Шипилов

Шипилов родился в 1975 году в Белгородской области. Окончил юридический факультет Белгородского госуниверситета. С 1998 по 2004 годы работал на различных должностях в органах прокуратуры. С июля 2004 по сентябрь 2007 года — судьей Октябрьского райсуда Белгорода. В 2007 году президент назначил его судьей областного суда, в апреле 2009 года — председателем Белгородского районного суда. Председателем областного суда он стал в 2010 году.

Алексей Шипилов — судья второго квалификационного класса, является членом Совета судей России, имеет ведомственные награды и поощрения.