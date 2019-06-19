Путин назначил нового председателя Краснодарского краевого суда
Новым председателем Краснодарского краевого суда стал Алексей Шипилов
26-страничный указ о назначении руководителей судов и федеральных судей 19 июня подписал президент РФ Владимир Путин.
Должность председателя Краснодарского краевого суда занял 43-летний Алексей Шипилов, который до этого возглавлял Белгородский областной суд.
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Срок полномочий Александра Чернова, который председательствует в Краснодарском краевом суде 25 лет — с 1994 года, истек 29 февраля. Ему исполнилось 70 лет, что является предельным возрастом пребывания в должности председателя суда субъекта.
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дважды объявляла конкурс на вакантную должность — первый раз он не состоялся из–за отсутствия заявок, а во второй раз Шипилов оказался единственным участником. В феврале его кандидатуру одобрила ВККС, а в июне Шипилова рекомендовала на этот пост кадровая комиссия администрации президента РФ.
Кто такой Алексей Шипилов
Шипилов родился в 1975 году в Белгородской области. Окончил юридический факультет Белгородского госуниверситета. С 1998 по 2004 годы работал на различных должностях в органах прокуратуры. С июля 2004 по сентябрь 2007 года — судьей Октябрьского райсуда Белгорода. В 2007 году президент назначил его судьей областного суда, в апреле 2009 года — председателем Белгородского районного суда. Председателем областного суда он стал в 2010 году.
Алексей Шипилов — судья второго квалификационного класса, является членом Совета судей России, имеет ведомственные награды и поощрения.
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