Из краснодарского СИЗО в больницу отправили инвалида-колясочника, за которого заступился «Комитет против пыток»

Адыгея, Краснодарский край

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В Краснодаре 6 декабря госпитализировали инвалида-колясочника Александра Кибу, который находится под арестом в СИЗО № 1

«Краснодарский краевой суд должен был рассмотреть дело о законности продления его ареста. Однако перед заседанием секретарь сообщила, что инвалида госпитализировали. Там более подходящие условия для его содержания, чем в СИЗО», — рассказал порталу Юга.ру руководитель краснодарского отделения «Комитета против пыток» Сергей Романов.

Он уточнил, что в связи с этим заседание перенесли на неопределенный срок.

Сейчас инвалид находится в филиале Краевой больницы № 2 медико-санитарной части ФСИН России в поселке Тлюстенхабль. Это специализированная больница, которая обслуживает заключенных, подозреваемых и обвиняемых, находящихся в СИЗО № 1.

Как сообщали Юга.ру, ранее краснодарское отделение «Комитета против пыток» попросило прокуратуру проверить условия содержания в следственном изоляторе инвалида-колясочника Александра Кибы. 

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