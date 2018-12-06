Из краснодарского СИЗО в больницу отправили инвалида-колясочника, за которого заступился «Комитет против пыток»

В Краснодаре 6 декабря госпитализировали инвалида-колясочника Александра Кибу, который находится под арестом в СИЗО № 1

«Краснодарский краевой суд должен был рассмотреть дело о законности продления его ареста. Однако перед заседанием секретарь сообщила, что инвалида госпитализировали. Там более подходящие условия для его содержания, чем в СИЗО», — рассказал порталу Юга.ру руководитель краснодарского отделения «Комитета против пыток» Сергей Романов.

Он уточнил, что в связи с этим заседание перенесли на неопределенный срок.

Сейчас инвалид находится в филиале Краевой больницы № 2 медико-санитарной части ФСИН России в поселке Тлюстенхабль. Это специализированная больница, которая обслуживает заключенных, подозреваемых и обвиняемых, находящихся в СИЗО № 1.