Краснодарские правозащитники попросили проверить условия в СИЗО инвалида-колясочника и отпустить его из-под стражи

Краснодарское отделение правозащитной организации «Комитет против пыток» попросило прокуратуру проверить условия содержания в следственном изоляторе инвалида-колясочника Александра Кибы

Обращение направили прокурору Краснодарского края Сергею Табельскому. Об этом сообщила адвокат Татьяна Третьяк. Она рассказала «Коммерсанту», что Киба — инвалид первой группы. В 2009 году он перенес инсульт, который вызвал паралич нижней части тела.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконный оборот наркотических средств). По данным следствия, он хранил дома около 200 граммов конопли. Мужчину арестовали в марте. Сейчас его дело рассматривают в Калининском районном суде.

Третьяк отметила, что обвиняемого доставляют на заседания в машине скорой помощи. Киба рассказывал адвокату, что в камере вместе с ним находятся 22 человека. Они помогают ему вставать с инвалидной коляски, ложиться на кровать, одеваться и принимать пищу.

Адвокат заявила, что такое содержание инвалида является бесчеловечным. Третьяк добавила, что помещения СИЗО в Краснодаре не приспособлены для инвалидов. На это также, по ее мнению, должна обратить внимание прокуратура.