«Свободные медиа» рассказали о пенсионере из Динского района, у которого сгорел дом и которого обвинили в убийстве жены

В Динском районе у 76-летнего местного жителя Виктора Коновалова сгорел дом вместе с женой. Мужчину подозревают в ее убийстве

Пожар в частном доме в станице Пластуновской произошел в ночь на 16 февраля 2018 года. Мужчина проснулся ночью от хлопка, увидел искры под дверью и решил найти жену, но из-за дыма упал и вымазался чем-то. Выбежав на улицу, он позвал соседа. Тот вызвал скорую помощь и пожарных, написали «Свободные медиа» со слов сына подозреваемого Вадима Коновалова. После пожара Коновалов впал к кому. Мужчина пришел в себя в апреле, его жена погибла. Судмедэкспертиза показала, что женщина умерла от шести остро-режущих ранений в грудь, также на теле были две закрытых тупых травмы — головы и живота. Предположительно, пенсионерку убили ножом с обоюдоострым лезвием, облили горючей жидкостью и подожгли. Сын погибшей рассказал, что следствие провело несколько обысков, но не нашло среди них орудие убийства.

Основным подозреваемым стал Коновалов. Следователи считают основным доказательством его вины следы горючего вещества на одежде. Сам мужчина объясняет это падением во время пожара. Вадим Коновалов отметил, что его отец 4 июля перенес гипертонический криз. Уже 11 июля следователи отправили пенсионера проходить полиграф. По итогам тестирвоания специалисты заявили, что подозреваемый знает, кто убийца, но результаты обследования не предоставили. После этого пенсионера задержали и отправили в изолятор временного содержания в Тимашевск, где он пробыл до 15 июля. По словам пенсионера, правоохранители общались с ним по 3-3,5 часа в день.

15 июля Динской районный суд отправил Коновалова под стражу на два месяца. «Сводобные Медиа» отметили, что судья не учла два месяца комы и многочисленные заболевания мужчины — ожоги лица и рук, тяжелая травма дыхательных путей, некроз мягких тканей, хроническое заболевание позвоночника, проблемы со слухом, глаукома, кисты почек, гипертонический криз. На заседании сын подсудимого попросил учесть заболевания отца, однако судья ответила: «Надо было не убивать».