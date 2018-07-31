За полтора года 125 человек покинули Чечню из-за преследования ЛГБТ

С начала 2017 года из Чечни уехали 125 человек, которые стали жертвами преследования ЛГБТ

Среди них есть 49 человек, которых задержали и допрашивали чеченские силовики. Они требовали от жертв признания в нетрадиционной ориентации и информацию о знакомых геях, рассказал «Коммерсанту» представитель движения «Российская ЛГБТ-сеть».

По словам собеседника, 37 человек из задержанных рассказывали о том, как их пытали и держали под стражей от трех дней до трех недель. Остальные покинувшие Чечню — партнеры и члены семей пострадавших, которые получали угрозы.

Источник в «Российской ЛГБТ-сети» рассказал порталу Юга.ру, что с начала 2018 года стали появляться просьбы о помощи не только от парней, но и от девушек. По словам представителя организации, из-за отсутствия точных данных нельзя сказать наверняка, скольким еще людям требуется защита сейчас и в будущем. В теории, пояснил собеседник, можно отталкиваться от общих цифр: ЛГБТ — это от 4 до 10 процентов людей в Чечне, которые являются потенциальными жертвами насилия.

В «Российской ЛГБТ-сети» порталу Юга.ру подтвердили, что на территории республики есть местные жители, которые помогают спасать людей, «но вслух об этом никто никогда не скажет».

«Самый лучший способ помочь жертвам угроз в Чечне — это максимально распространять информацию. Тех, кому удалось сбежать, продолжают искать и преследовать. Тех, кто способствует побегам, тоже могут преследовать. Увы, большинство людей не знают, что происходит в Чечне, ведь все расследования якобы доказали, что на территории республики геев нет», — отметил источник.

Как сообщали Юга.ру, в апреле «Новая газета» написала о массовых задержаниях и убийствах в Чечне мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации и о секретной тюрьме для геев в Аргуне.

Пресс-секретарь главы республики Рамзана Кадырова Альви Каримов опроверг эту информацию, заявив, что «невозможно преследовать тех, кого в республике попросту нет и быть не может».