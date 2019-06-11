Защита журналиста Голунова обжаловала решение о его домашнем аресте
Адвокат журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова 11 июня обжаловал решение суда о его домашнем аресте
8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест на два месяца по обвинению в попытке сбыта наркотиков.
Адвокат Сергей Бадамшин 11 июня сообщил ТАСС, что защита журналиста обжаловала решение суда о его домашнем аресте. Юрист также рассказал, что Иван Голунов находится в шоковом состоянии, пишет RT.
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Как писали Юга.ру, Голунова, который занимался громкими расследованиями о коррупции и злоупотреблениях власти, задержали на Цветном бульваре в Москве 6 июня. В полиции столицы сообщили, что в рюкзаке и квартире журналиста нашли N-метилэфедрон и кокаин. Голунов отрицает свою вину, и уверяет, что наркотики ему подбросили.
8 июня журналисту предъявили обвинение в покушении на незаконный оборот наркотиков в крупном размере. Экспертиза не обнаружила следов наркотиков в анализах Голунова.
Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн 10 июня сообщил, что дело журналиста передали из МВД в Следственный комитет России. Генпрокуратура РФ потребовала предоставить ей материалы дела Голунова.
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