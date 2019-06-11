Защита журналиста Голунова обжаловала решение о его домашнем аресте

Адвокат Сергей Бадамшин 11 июня сообщил ТАСС , что защита журналиста обжаловала решение суда о его домашнем аресте. Юрист также рассказал, что Иван Голунов находится в шоковом состоянии, пишет RT .

8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест на два месяца по обвинению в попытке сбыта наркотиков.

Как писали Юга.ру, Голунова, который занимался громкими расследованиями о коррупции и злоупотреблениях власти, задержали на Цветном бульваре в Москве 6 июня. В полиции столицы сообщили, что в рюкзаке и квартире журналиста нашли N-метилэфедрон и кокаин. Голунов отрицает свою вину, и уверяет, что наркотики ему подбросили.

8 июня журналисту предъявили обвинение в покушении на незаконный оборот наркотиков в крупном размере. Экспертиза не обнаружила следов наркотиков в анализах Голунова.